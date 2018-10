Hernando 'peleará' más inversión municipal y ampliar la depuradora

El grupo parlamentario del Partido Popular presentará sendas mociones en las comisiones de Hacienda y Medio Ambiente del Congreso de los Diputados que, de prosperar, redundarían en mayores inversiones para los ejidenses, según lo acordado ayer por el alcalde, Francisco Góngora, y el diputado nacional por Almería Rafael Hernando. Por un lado se va a solicitar que puedan aplicarse fórmulas que rebajen las restricciones con las que se encuentra el municipio para poder acometer inversiones, pues a juicio de Rafael Hernando "El Ejido lo merece, ha hecho un esfuerzo extraordinario para hacer frente a los compromisos económicos y financieros, a pagar deudas a veces de dudoso origen y ahora es el momento de ayudarle". Por otro, el PP pedirá al Gobierno que articule un convenio con la Junta de Andalucía para destinar el canon autonómico que todos los ejidenses pagan en sus recibos de agua a la ampliación de la estación depuradora, que se encuentra, según la estimación del alcalde, "al 120% de su capacidad".

La primera de las mociones que presentará el PP en la comisión de Hacienda es una vieja demanda del equipo de gobierno ejidense, que se considera atado de pies y manos para poder realizar inversiones pese a estar cumpliendo escrupulosamente con todas sus obligaciones y reduciendo año tras año la imponente deuda con la que se encontró el actual equipo gestor. "Llevamos siete años muy difíciles, muy duros en los cuales el ayuntamiento ha hecho los deberes. Hemos tenido apoyos muy importantes por parte del gobierno, pero una vez que la situación económica en el panorama nacional ha mejorado pensamos que no se puede perder esa senda de seguir ayudando a un municipio como El Ejido, con dificultades financieras y que realmente necesita un mayor desahogo a la hora de acometer inversiones que para nosotros son muy necesarias", subraya Góngora.

Al hilo, Rafael Hernando recuerda que para el actual Presupuesto General en vigor, elaborado por el anterior gobierno 'popular', "para aquellos municipios que tenían especiales dificultades financieras y habían hecho un gran esfuerzo como El Ejido adoptamos una reserva legislativa con el objetivo de buscar fórmulas financieras para sanear aún más la deuda, con un objetivo fundamental: posibilitar que aquellos que han cumplido con sus deberes puedan destinar dinero a la realización de inversiones, y eso es lo que queremos hacer ahora". Así, Hernando considera que existen "distintas fórmulas posibles", entre las que nombra varias: "desde una condonación parcial de la deuda, un aplazamiento de los pagos, o una mejora de los tipos de interés".

En cuanto a la depuradora, el alcalde recordó que "se construyó para una población de 60.000 habitantes y ya está dando servicio a más de 90.000" y, pese a que "es una obra declarada de interés general la Junta se tiene que implicar" A finales de este año, siguió Góngora, "habrá recaudado ya, a través del canon autonómico, en torno a 7 millones, que además tiene un carácter finalista precisamente para usarlo en la reutilización y la depuración, y que no se está empleando. Apelamos a ese compromiso institucional de la Junta y el Gobierno para acometer esas inversiones que son muy necesarias. El municipio necesita de esa infraestructura con urgencia". Según el alcalde la obra necesaria costaría en torno a 29'3 millones de euros que, dijo, "se podría ir amortizando durante varios años, empezando por esos 7 millones que ya han pagado los ejidenses".

Rafael Hernando se refirió a este asunto con una crítica inicial a la administración autonómica, de la que dijo que "lo de la Junta es un pozo sin fondo, se sabe que se llevan el dinero y nunca se sabe a qué lo destinan; los andaluces vienen pagando un canon en materia hídrica que no se sabe muy bien dónde va, desde luego no va a las zonas con mayores necesidades hídricas". El PP defenderá, según el diputado por Almería, "una obra que puede permitir mejorar la calidad de los recursos hídricos de Almería que se destinan, a través de la depuración, a regadíos, y por tanto tienen una repercusión mayor en el aprovechamiento más eficiente de los recursos; y así, además, los vecinos no tendrán que ver que en su recibo del agua se les grava dos veces".