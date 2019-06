Los cuatro vecinos de Balerma encerrados en el Servicio Provincial de Costas de Almería están pasando una auténtica odisea durante su encierro reivindicativo, que supera ya las 24 horas. Desde que accedieron a las oficinas en la mañana del lunes 17 de junio no han comido nada, porque no les permiten salir a por comida ni que nadie entre a surtirlos de alimento.

"Solo estamos tomando agua y unos caramelos, que ya se nos están acabando", aseguran indignados, mientras denuncian que "nos están quitando los cargadores de los móviles y desactivando los enchufes de las paredes, quieren

"No entendemos el trato denigrante que están teniendo hacia nosotros, pero aquí seguimos, estamos fuertes"

que nos quedemos incomunicados". Para demostrarlo han compartido un breve vídeo en el que se aprecia a un operario manipulando un enchufe en la mañana de este martes.

Otros vecinos de Balerma permanecen en las puertas de las oficinas y, según comentan, no se les está permitiendo el paso para apoyar a los cuatro encerrados. "No entendemos el trato denigrante que están teniendo hacia nosotros, pero aquí seguimos, estamos fuertes", aseguran en el último vídeo que han grabado en el interior de las dependencias de Costas. "Nos gustaría saber quién ha dado la orden de que no se nos permita que nos den alimentos", se preguntan.

Los cuatro vecinos, que han pasado la noche tirados en el suelo, agradecen el apoyo que están recibiendo por parte de ciudadanos de Balerma y les indican que "seguimos fuertes y adelante" en sus reivindicaciones.