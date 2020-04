El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de El Ejido muestra su satisfacción tras la constitución de la comisión de seguimiento y actuación ante las consecuencias de la crisis del Covid-19, que hoy se ha puesto en marcha gracias a la iniciativa propuesta por el PSOE y que fue respaldada por todos los grupos políticos en el último Pleno celebrado la semana pasada. Así, la concejala y portavoz del Grupo Municipal Socialista, Maribel Carrión, subraya la importancia de contar con un órgano de este tipo, “para trabajar todos a una y para que esta crisis que estamos pasando afecte lo menos posible a las familias, personas y colectivos más vulnerables”.

Como recuerda la concejala ejidense, “desde el principio de esta crisis hemos estado en contacto tanto con el alcalde como con técnicos y funcionarios, colectivos y asociaciones, especialmente del área de Servicios Sociales, para ponernos a su disposición y ayudar en todo lo posible”. Es por este motivo por lo que desde el PSOE de El Ejido celebran la puesta en marcha de esta comisión tan necesaria para conocer la realidad diaria que vive el municipio con respecto a esta pandemia.

La portavoz del Grupo Municipal Socialista ha pedido también al alcalde durante este primer encuentro que tenga en cuenta a todos aquellos menores y familias que se han quedado fuera del plan de refuerzo alimentario puesto en marcha por la Junta de Andalucía, “ya que por ejemplo, hay niños que están matriculados en centros donde no hay comedor y otras familias que no recibían la ayuda del Plan Syga pero que ahora en estas circunstancias también la necesitan”. Unos supuestos que desde el equipo de gobierno local, defiende Carrión, han reconocido que no habían previsto, y que "gracias a la aportación del Grupo Municipal Socialista también serán tenidos en cuenta". Carrión se ha interesado además por la forma en la que va a realizarse el reparto de material escolar para poder continuar el curso.

De igual modo, la concejala y portavoz socialista ha hecho hincapié en que es necesario llevar a cabo de forma inmediata la desinfección de zonas de asentamientos y barrios más vulnerables, así como la instalación de depósitos de agua que garanticen que puedan mantenerse todas las medidas higiénico-sanitarias necesarias para afrontar esta pandemia.