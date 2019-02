Costas aprueba arreglar únicamente lo “urgente” de la playa de Balerma

Jarro de agua fría para los habitantes de Balerma y, por extensión, todos los ejidenses. La Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, acometerá, en un plazo que se pretende no vaya más allá de tres semanas, trabajos de reparación y restitución del Paseo Marítimo de Balerma y de regeneración de la playa, en unas obras que el Gobierno considera de emergencia. No obstante, estas serán las únicas medidas que se adoptarán a corto plazo, muy alejadas de la solución integral que exigen tanto todos los grupos municipales representados en el Ayuntamiento de El Ejido como los colectivos vecinales y la Plataforma Por la Defensa de Balerma, que cada fin de semana realiza movilizaciones para que el problema no caída en saco roto.

La ejecución de estos trabajos de emergencia, se advierte desde Madrid, requerirá de la toma de razón por parte del Consejo de Ministros y, para su financiación, se precisa autorización del Ministerio de Hacienda al encontrarse el presupuesto prorrogado.

Las obras que se van a ejecutar en las próximas semanas se van a ceñir exclusivamente a la reparación de los desperfectos causados por los temporales. No cabe incorporar otras actuaciones como la construcción de una escollera en la playa de Las Cuevecillas o de espigones en el frente litoral de Balerma. Así se lo ha expuesto esta mañana al subdelegado del Gobierno, Manuel de la Fuente, la directora general de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, Ana Oñoro, en una reunión celebrada hoy en Madrid, en la sede del Ministerio para la Transición Ecológica.

La Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar dice estar estudiando ya el diseño de una Estrategia para la Protección del litoral almeriense, un proyecto que se financiará con fondos de la Unión Europea

“Hace una semana, el escenario era distinto porque se estaban negociando unos nuevos Presupuestos. Con su negativa a estas cuentas, el PP y Ciudadanos han cercenado también, entre otras cosas, la posibilidad de que se puedan realizar más obras en Balerma que aquellas que se consideran de emergencia para paliar los daños del temporal. Con un Parlamento que se disolverá el día 5 y con unos Presupuestos prorrogados no es posible otro tipo de actuaciones”, ha señalado De la Fuente al término de la reunión.

En la reunión, que se ha prolongado por espacio de más de hora y media, la directora general de Sostenibilidad de Costa y del Mar, el subdirector general para la Protección de la Costa y el subdelegado del Gobierno en Almería han repasado otros temas “urgentes y prioritarios” del litoral almeriense, aunque el asunto principal ha sido el análisis de los daños del temporal en Balerma y ofrecer una solución de emergencia que se ejecute de manera inmediata.

Por otra parte, la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar está estudiando ya el diseño de una Estrategia para la Protección del litoral almeriense, un proyecto que se financiará con fondos de la Unión Europea, en el que se identificarán, valorarán y priorizarán las actuaciones a realizar en toda la costa de Almería, tras un análisis integrado del conjunto del litoral y teniendo en cuenta los previsibles efectos del cambio climático.