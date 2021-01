“¡Diana! ¿Eres tú? ¡Madre mía, qué mayor estás! ¡Si casi no te reconozco! ¡Anda mira, pero si por ahí viene Jota Jota! ¿Cómo te va en tu equipo del Poli Ejido? Me han dicho que eres de los mejores”. La cara de estos dos hermanos de El Ejido cuando reciben la videollamada del mismísimo Rey Melchor y los saluda con semejantes datos tan personales es de las que no se paga con dinero. Y de eso va esto: de darle la vuelta a una situación tan penosa como la derivada de la pandemia y no solo rescatar, sino multiplicar la ilusión .

“En Cultura hay gente muy capaz: nos embarcamos y no nos achantamos”

“Cuanto más arriba nos venimos los técnicos, más nos sigue el ritmo Julia, y si hace falta se tira en paracaídas, así que no hay quien nos pare”. Marga de León ejemplifica gráficamente lo mucho que hay de atrevimiento en el área de Cultura del consistorio ejidense. “Nuestras actividades destacan por su calidad”, reconoce Julia Ibáñez, quien se muestra encantada por el personal a su cargo. “Es gente muy capaz, nos embarcamos rápidamente en iniciativas y no nos achantamos”. Esta Navidad ha sido el mejor ejemplo, por la componente de reto que ha tenido, aunque no el único. El enorme Festival de Teatro que organizan cada año (víctima de la Covid en 2020) es otro fiel paradigma de ello.

La pandemia lo ha cambiado todo, y desde la visión de un gestor municipal, obviamente también. “Nos hemos tenido que reinventar en todos los sentidos, todos, y por supuesto también a la hora de hacer cultura”, subraya la edil. “En verano ya empezamos a pensar, porque ya sabíamos que no íbamos a poder hacer una cabalgata tradicional al uso ni la mayoría de las actividades habituales. Lo que sí era un objetivo prioritario del alcalde y del gobierno municipal era que los niños no perdieran la ilusión, y pusimos todo el esfuerzo para conseguir que en un municipio tan grande, que no olvidemos que son más de 80.000 personas empadronadas, pudiéramos hacer llegar esa magia y esa ilusión a los niños y niñas”.

Así, la de ‘Tu cita Real’ no ha sido la única iniciativa novedosa este año. Por la Navidad ejidense ha desfilado un concurso ‘casero’ de belenes con una altísima participación, se han repartido caramelos a todos los niños escolarizados en el municipio y hoy mismo se podrá disfrutar por internet de una ‘mini película’ con la llegada de los Reyes Magos a El Ejido, que ha supuesto igualmente un gran esfuerzo a lo largo de dos semanas de rodaje. “Vamos a contar cómo una familia ejidense vive esta noche y los Reyes llegan al municipio”, explica Julia Ibáñez. “Hemos metido a camellos por el centro del municipio, bajando la calle Cervantes de noche para que nadie nos viera, se ha grabado en los núcleos y en lugares muy emblemáticos desde el punto de vista patrimonial, como el Castillo de Guardias Viejas, el Daimún, o las dunas de Almerimar”.

Esta Navidad, de hecho, se ha conseguido gracias a este esfuerzo del área de Cultura “que sea más personalizada para todos los niños; no ocultamos que teníamos mucha preocupación, porque no podíamos fallarles a los niños, no podíamos dejar que la Covid les chafara la ilusión y creemos que lo hemos conseguido”, destaca la gestora municipal. Nadie, por ejemplo, se ha quedado sin caramelos gracias a esas más de 11.000 bolsas individualizadas repartidas para todos. “Hay muchos niños que en la cabalgata no cogen caramelos, sin embargo este año todos han tenido”, remata Julia Ibáñez. El refranero, tan sabio, esto ya lo tenía previsto. No hay mal que por bien no venga...