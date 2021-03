“Lo que más me duele a día de hoy es que una mujer de mi misma condición, de mi misma generación, me señale con el dedo y me diga tú eres la mala de esto, tú no salgas a la calle, tú no des tu opinión, y eso es lo que a mí más me duele y más miedo me da de toda esta situación”. Con estas palabras reflexionaba Emy Becerra, una de las tres mujeres protagonistas del encuentro virtual que desde el PSOE de El Ejido organizaron con motivo del 8M, "sobre el peligroso mensaje misógino y de odio hacia las mujeres promovido por la extrema derecha en la actualidad", según expusieron en el encuentro, titulado 'MujerES sin barreras'.

Y es que como argumentó esta ponente, integrante del Consejo Provincial de Igualdad del PSOE de Almería, y que cuenta con una amplia formación en materia de igualdad, colectivo LGTBI, perspectiva de género y lucha contra la violencia machista, “puedo entender que en una sociedad patriarcal, machista, sean ellos, y no me gusta decir que sean ellos porque la igualdad no es ellos más o ellos menos, la igualdad es estar todos en la misma línea, pero lo mismo que me duele decir es que ellos son los culpables más me duele decir que ella me está atacando o yo le estoy atacando a ella”. Como añadió, “no son barreras que nos estamos poniendo nosotras mismas, son barreras que quien las está poniendo es la ultraderecha”.

Por eso precisamente durante el debate generado en este encuentro virtual lo que se puso sobre la mesa fue la necesidad de adaptar los planes de igualdad en los centros educativos a la realidad de hoy, así como de sensibilizar y formar en materia de igualdad, especialmente a la población más joven.

De otra parte, otra de las mujeres protagonistas del encuentro telemático, Carmen Caparrós, quien ha sido maestra, concejala de Bienestar Social con el PSOE en el Ayuntamiento de El Ejido y que actualmente dirige la Federación de Mujeres del Poniente y La Alpujarra por la Igualdad, habló precisamente de cómo en otros tiempos que una mujer entrase en política se veía de forma muy diferente. “Cuando me llaman a mí para ser concejala mi suegra se echó a llorar, porque decía, hija mía dónde te vas a meter, porque ellas habían pasado difíciles tiempos, y sin embargo mi madre que era una mujer sin barreras se puso contenta porque veía que lo que yo iba a hacer era una cosa que a mí me gustaba”, compartía Caparrós.

Por su parte, la actual concejala y secretaria de Mujer y Políticas Sociales del PSOE de El Ejido, Mari Carmen Álamo, habló de su experiencia como emprendedora en el campo de la agricultura desde el prisma de la mujer. “Me encuentro muchísimas barreras para todo, a la hora de hablar de precios, a la hora de ir al almacén a discutir, las mujeres siempre estamos en un segundo plano, siempre se dirigen a los hombres”.