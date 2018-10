El nuevo gerente del Poniente cree que es un hospital de "primerísima línea"

Pedro Acosta es desde hace apenas unos días el nuevo responsable del Hospital de Poniente y de los otros tres centros tutelados por la agencia pública homónima, los de El Toyo, Guadix y Loja (éstos dos últimos en Granada). La salida del cargo de su antecesor, José Antonio Hernández, supuso una sorpresa para el propio Acosta, quien reconoce que la designación "me saca de mi zona de confort". Director del servicio de Farmacia Hospitalaria del centro desde el 2004, ahora se ve obligado "a salir del sótano en el que he trabajado todos estos años" y dejar de trabajar con medicamentos "para hacerlo con otras cosas que yo nunca había pensado que trabajaría", reconoce.

Pese a estar recién llegado al cargo, Pedro Acosta dice tener clara su hoja de ruta: "El primer reto es mantener las muchas cosas buenas que se están haciendo y trabajar en la línea que se nos pide desde la Consejería a la agencia. Sin perder el foco en el paciente, que tiene que ser nuestro primer fin", aspirando a "utilizar todo lo que tenemos a nuestro alrededor para conseguir ese fin". Al hilo, añade que se volcará especialmente en la calidad: "A mí me obsesiona la calidad, tenemos varios certificados de acreditación y la línea de los cuatro hospitales debe ir en una amalgama de cosas: calidad, seguridad, uso de nuevas tecnologías de información y comunicación, participación ciudadana, perspectiva de género… Mantener lo que tenemos, que no puedo poner un pero a lo que se está haciendo, e impulsarlo más allá".

Y todo redundaría, de implementarse con éxito, en una mejor imagen del centro, pues su nuevo director considera que la percepción de la ciudadanía no es la real con respecto al hospital: "Parece que este hospital es de segunda línea y no es así, es de primerísima línea y entre todos lo tenemos que seguir consiguiendo. Soy una persona de trabajar en equipo y entre todos tenemos que intentar que esto funcione".

El perfil de Pedro Acosta se dibuja como el adecuado para esta responsabilidad a tenor de sus palabras, pues asegura que "siempre me ha gustado mucho la gestión, y de hecho mis compañeros me decían que últimamente no parecía ni farmacéutico, durante todo este tiempo como director del área he tenido una especial preocupación con la gestión, aunque no sea un experto gestor siempre he estado muy pendiente", además de reconocer ser un "obseso de la calidad". Acosta transmitió ilusión ayer en sus primeras palabras públicas como máximo responsable del hospital ubicado en El Ejido. Su reconocimiento de que la designación del Consejo de Gobierno andaluz le pilló "por sorpresa" va aparejado al de la alta responsabilidad que le confiere el cargo. "Es un ofrecimiento que te hace ilusión, muchísima, y también mucho vértigo", afirmó. Viene a sustituir a un José Antonio Hernández para el que solo tiene buenas palabras: "Por encima de todo valoro su calidad humana. Es un profesional que se conoce cada loseta del hospital y que siempre tiene una sonrisa en el rostro", subraya.

Por su parte, el delegado de Salud, Jose María Martín, declinó entrar en los motivos que hanconducido al cambio de responsable de la agencia: "Los cambios o nombramientos en el Consejo de Gobierno tienen poco que decir, como el mío propio, estamos a disposición de lo que haga falta, ese es nuestro compromiso y nuestra voluntad, mientras que confíen en nosotros seguiremos trabajando con mucha ilusión en lo que estamos: mejorar la calidad en la atención sanitaria".