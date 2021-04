El primer estudiante en un concurso de la NASA, de El Ejido

El alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, felicitó al estudiante del colegio ejidense SEK-Alborán Andrey Parrilla, tras ser galardonado con la primera posición en un Concurso Internacional organizado por la NASA y National Space Society Space Settlement Contest 2021. Junto a ellos, la edil de Cultura y Educación, Julia Ibáñez, y el director del centro educativo, Luis Carlos Jiménez.

El alcalde, Francisco Góngora, se muestra “muy orgulloso por este hecho que, no me cabe la menor duda, es el resultado de mucho esfuerzo, constancia, trabajo y dedicación; unido a su gran capacidad. Además, constituye todo un ejemplo en cuanto a los valores que deben de transmitirse entre nuestros jóvenes”.

Andrey Parrilla Prokopyev, alumno de 4º de Educación Secundaria, ha participado de forma individual en su categoría, siendo el primer español en la historia del concurso en lograr este puesto. Este evento, que tuvo lugar por primera vez en 1994 y en cuya vigesimoséptima edición (Concurso de asentamientos espaciales de la Sociedad Espacial Nacional 2021) asistieron más de 6.800 alumnos de 22 países distintos, tiene como tema central los establecimientos o asentamientos espaciales. Los participantes tuvieron que presentar trabajos o informes científicos sobre la creación de estructuras en órbita (en lugar de planetas) capaces de sustentar la vida humana durante tiempos prolongados.

Este alumno se embarcó en la tarea de ofrecer un tratamiento matemático y computacional del tema. Así pues, con su informe científico Investigations on Free-Space Settlements: Development of a Theoretical and Practical Model, de una extensión aproximada de 100 páginas, definió de forma rigurosa las condiciones que debería tener una estructura apta para satisfacer las necesidades humanas en el espacio y desarrolló un algoritmo capaz de generar las características de la mejor base dados ciertos parámetros.

Todo el esfuerzo dedicado de Andrey, con el objetivo de contribuir a esta disciplina y a la sociedad a través de una perspectiva distinta, ha dado sus frutos con el reconocimiento del trabajo por estos organismos a un nivel internacional. Ahora, en consonancia con lo establecido en el concurso, se le va a ofrecer la oportunidad al alumno de realizar una exposición de su trabajo en una conferencia anual que estas mismas instituciones organizan.

No obstante, tal y como Andrey trasladó al alcalde de El Ejido, no quiere que su aportación se quede en un simple reconocimiento, y es por ello que está decidido a intentar proseguir con el desarrollo de la investigación científica, matemática y filosófica, así como publicar artículos de este tipo o libros en un futuro que seguro no es muy lejano.