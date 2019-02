El Ayuntamiento tranquiliza a los trabajadores afectados por el cierre del Burguer King

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Huércal de Almería, encabezado por la alcaldesa del municipio, Ángeles Castillo, se reunió este viernes por la mañana con los trabajadores afectados por el cierre del Burguer King ya que el local operaba sin licencia de apertura ni de primera ocupación desde el año 2016, bajo el mandato del popular Ismael Torres.

El fin de esta reunión fue el de explicar lo sucedido y tranquilizar a los trabajadores afectados, que se encontraban “desinformados” por parte de la empresa de lo sucedido, según explicó la alcaldesa del municipio, Ángeles Castillo, este viernes a Diario de Almería.

“La empresa no había comunicado a los trabajadores los motivos, tan solo el cierre de la instalación por parte del Ayuntamiento y que ellos iban a ser reubicados en otros establecimientos de la cadena en la provincia”, comentaba Castillo. “Estaban desinformados y han agradecido la explicación”, continuaba la alcaldesa, que anunciaba que “se avisó a la empresa de que subsanara las cuestiones pendientes y se decretó el cierre”. “No es un cierre caprichoso, sino que es algo que está en el juzgado”, ampliaba la alcaldesa.

El Ayuntamiento de Huércal de Almería abrió, tras conocerse la denuncia, un expediente administrativo sancionador a la hamburguesería, que se ha mantenido abierta al público desde 2016 en el municipio a pesar de que carece de licencia de primera ocupación y de apertura a pesar de que el ex primer edil huercalense Ismael Torres, en su condición de responsable de Urbanismo, “tenía que firmar” para formalizar la concesión de los permisos, según explicaba la actual alcaldesa, Ángeles Castillo.

El expediente abierto por el ayuntamiento huercalense desembocó en el cierre esta semana del establecimiento, que se encuentra actualmente precintado. “Nada puede estar abierto sin autorización”, apuntaba entonces la alcaldesa, que precisaba que tuvo conocimiento de este asunto mediante un informe de área y no porque “estemos buscando casos”, en relación a las acusaciones efectuadas por el exalcalde, Ismael Torres, al actual equipo de Gobierno de “buscar alguna mierda de atrás”.

Castillo cuestionó estos días que el exregidor no tuviera conocimiento de que el restaurante de comida rápida ubicado en el número 96 de la carretera nacional 340 de Huércal de Almería no tuviera licencia de apertura cuando “era el concejal de Urbanismo y como tal tenía contacto diario con los técnicos”, de manera que él mismo “tiene que firmar la licencia”. “Es imposible que no lo sepa”, recalcaba.

Castillo explicaba entonces que además de la licencia de primera ocupación y el permiso de apertura, el restaurante tampoco cuenta con el trámite de autorización ambiental, con lo que desconoce los motivos por los que se pudo permitir la puesta en marcha de la actividad del restaurante, que contó incluso con un acto de inauguración en el que participó Torres como alcalde.

Un juez de Almería abrió diligencias para investigar un presunto delito de prevaricación ante la apertura del local pese a que, según los indicios, “no cumple con las prescripciones técnicas necesarias” para obtener los parabienes municipales que regularicen la actividad.