Huércal de Almería anuncia el inicio de los trámites para adquirir más de 1.000 hectáreas de monte

El alcalde de Huércal de Almería, Ismael Torres, ha anunciado este martes el inicio de los trámites para la adquisición de más de 1.000 hectáreas del monte público El Comunal, que cuenta con la clasificación de terreno no urbanizable, que permitirían “su uso y disfrute por los vecinos y potenciar los senderos del municipio”.

Torres ha explicado que “queremos tener más terreno y estamos demostrándolo con inversiones para adquirir locales, parcelas o viviendas, pero queremos ser más ambiciosos con este proyecto para adquirir aproximadamente 1.020 hectáreas de terreno no urbanizable en la zona norte del municipio, desde Las Cumbres y Zamarula hasta el límite con el término municipal de Gádor, incluyendo El Pocico, las instalaciones mineras o el Sendero del Cortijo del Cura, con la intención de seguir haciendo de Huércal un referente en materia medioambiental, potenciar nuestros senderos y el uso de ese monte, mejorándolo y haciendo infraestructuras que permitan el disfrute de nuestros vecinos y hacer senderos atractivos desde el punto de vista turístico, que ya serían nuestros, y que ahora mismo no podemos señalizar. La mejor forma de garantizar la continuidad del monte público desde el punto de vista medioambiental, de ocio y de explotación es que sea municipal, si no, no podemos hacer nada ahí”. “Queremos seguir con el crecimiento de la ciudad, respetando los usos tradicionales del suelo allí donde sea necesario y las zonas de valor paisajístico”, ha dicho.

El alcalde lo ha anunciado tras la aprobación en pleno de la desafectación de 67,92 hectáreas situadas al este de la Autovía del Mediterráneo (A-7) que linda con el núcleo urbano de la localidad, para que su clasificación jurídica pase de ser de bien de dominio público a ser de bien patrimonial.

“Tenemos un planteamiento de crecimiento en la única zona de nuestro municipio en la que se puede crecer, pero para ello debemos primero desafectar esa zona”, ha explicado Torres, quien ha señalado que “ahora mismo tenemos unas 60 hectáreas de terreno que no tienen uso de monte público ni aprovechamiento, para los cuales proponemos la desafectación y que en lugar de uso público sea patrimonial, sin que por ello pierda su clasificación como suelo no urbanizable”. Con esa desafectación, “en un futuro podríamos intentar incluir parte de ese suelo en un desarrollo inmobiliario, si fuera viable”.

“Desde el punto de vista patrimonial, queremos hacer cada vez más grande nuestro municipio, con más recursos, y ese crecimiento de la ciudad debe seguir siendo ambicioso para seguir siendo un municipio puntero también en medioambiente”, ha añadido el alcalde de Huércal de Almería