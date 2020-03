Huércal de Almería organiza durante todo el fin de semana una novedosa edición online de Xpobit

El Ayuntamiento de Huércal de Almería organiza desde este viernes 27 de marzo y hasta el próximo domingo 29, una novedosa edición online de Xpobit en la que más de 1.000 personas ya no solo del municipio sino de toda la provincia tomarán parte desde sus casas en un amplio abanico de actividades propuestas de competiciones, concursos y exhibiciones.

Dadas las circunstancias que se están atravesando de emergencia sanitaria, el Ayuntamiento de Huércal de Almería ha buscado una fórmula para que las personas que iban a asistir al Teatro Multiusos del municipio, donde se iba a desarrollar el evento, puedan disfrutar igualmente del mismo, optando por un formato online, con el reto de llegar a todos los hogares y entretener a todos los miembros de la unidad familiar en un momento tan delicado como es el confinamiento.

El Ayuntamiento de Huércal de Almería y Arcade Bits han conseguido organizar este evento con ideas frescas y originales, asequibles para todos los públicos. A diferencia de otras propuestas donde priman los especialistas en el mundo del videojuego, con Xpobit Online se pretende acercar este a las familias huercaleñas y almerienses.

Así, se ha puesto en marcha una lista de actividades de fácil acceso que se pueden realizar desde casa: Reto Tetris Tangram, donde con una plantilla imprimible se van formando figuras de una temática diferente cada día del evento con piezas de tetris; Iguálamelo, competición de fotografía donde gana el que tenga la pieza de coleccionista de videojuegos más rara; El Fantasmón, concurso de dibujo para crear un fantasma basado en la película ‘Ghostbusters’; Dance with Pascu & DBK, competición de baile donde hay que seguir una coreografía a la perfección; Desafío Call of Duty & Fornite, en el que las mejores puntuaciones deberán ser fotografiadas y enviadas y las mejores serán las ganadoras; Torneos de Mario Kart y Smash Bros, donde cualquiera puede participar online; Cosplay en Casa, un concurso de cosplay donde los participantes se pueden caracterizar de su personaje favorito; Torneo Fifa 20, al que cualquiera puede apuntarse; SpeedRun Cuphead, visionado en streaming donde un jugador se pasa un juego entero al primer intento y en el que habrá un concurso para los espectadores; y Torneo League of Legends, un torneo por equipos del famoso juego de PC.

La concejala de Juventud del Ayuntamiento de Huércal de Almería, Almudena Serrano, ha señalado que “lo que pretendemos es darle continuidad a las actividades que ya teníamos programadas, pero adaptándolas a la nueva situación y dando uso a las redes sociales”. “Con Xpobit Online planteamos una cartera de actividades que van desde Retro Tetris a Call of Duty pasando por Mario Kart o concursos de coreografías y cosplay; es una propuesta bastante amplia y atractiva para los jóvenes del municipio, que están acostumbrados a darle uso a las redes sociales y que así pueden tener una alternativa al confinamiento”, ha añadido la edil.