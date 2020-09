El municipio de Huércal de Almería hubiera celebrado este fin de semana sus fiestas patronales en honor a San José Obrero, aplazadas desde mayo, pero la pandemia obligó a su aplazamiento. Sí se mantuvo el día festivo en el ‘lunes de resaca’, momento para hacer un balance de las últimas actuaciones del Ayuntamiento huercalense con el alcalde, Ismael Torres.

–Recientemente han aprobado los presupuestos municipales. ¿Los de mayor dotación económica de los últimos años y los más sociales?

–El presupuesto se nos ha retrasado más de la cuenta, porque lo teníamos previsto para marzo y con la pandemia cambiaron drásticamente las prioridades y las necesidades. Decidimos prorrogar el presupuesto anterior y cuando ya vimos que la situación se estabilizaba pusimos toda la carne en el asador con el presupuesto más alto de los últimos años y en el que ha primado el carácter social, con partidas de ayuda de emergencia, planes de empleo municipales y pensando en todo aquello que va a necesitar el vecino, el empresario y el comerciante y poniéndonos a disposición de todos ellos. Estamos satisfechos porque,aunque haya sido tarde, hemos hecho un presupuesto adaptado a las necesidades y creo que llegamos a todo el mundo.

–¿Cómo está viviendo el municipio la crisis?

–La primera ola tuvo muy poca incidencia y en la segunda sí estamos teniendo unos pocos más de casos que se han concentrado en determinadas zonas del municipio, aunque se han controlado muy bien por parte de la Delegación de Salud. La gente está concienciada y se están controlando mucho las salidas. Siempre solemos echar la culpa a los más jóvenes, pero están siendo bastante responsables. En cuanto a los colegios, hemos tenido un aula confinada en uno de ellos, pero desgraciadamente creo que esto va a ser habitual en todos los sitios, no solo en Huércal. Estando controlados y siguiendo los protocolos de seguridad de Salud y de los centros, no queda más remedio que hacer vida medianamente normal, porque esto no va a cesar el mes que viene. Tenemos que adaptarnos a las circunstancias desde el control y la seguridad de que tomamos las máximas medidas.

–¿Qué medidas se han tomado en los colegios? ¿Se ha hecho todo lo posible para dar más espacios al instituto?

–Nosotros pusimos todos los espacios municipales a disposición de la Delegación de Educación de la Junta. Por parte del propio centro se valoró solo la opción de agregar la zona de Guadalinfo y el Centro de Adultos, así como la cesión del campo de fútbol Villa de San Pablo por parte del Obispado para la actividad física. Nos sentamos con ellos y les agradecemos su disposición. Nosotros vamos a pelear siempre para cumplir con las necesidades de nuestros vecinos, sea o no competencia nuestra. En los colegios se ha hecho una inversión inmensa para adecuarlos a la nueva situación, reforzando el servicio de limpieza y desinfección, conserjería, nuevos accesos, señalizaciones... Hemos hecho más cosas de las necesarias y los vecinos pueden estar tranquilos porque el Ayuntamiento ha hecho todo lo que le han solicitado y está a disposición para todo lo que sea necesario. Entiendo la preocupación de los padres, yo también soy padre, pero hay que confiar en los protocolos sanitarios y el buen hacer de los centros así como de los niños , que muchas veces saben muy bien lo que hay que hacer, incluso más que los padres.

–Ha hablado del Plan de Empleo Municipal. ¿Estaba en el programa?

–Cuando nos presentamos a estas elecciones municipales, el programa electoral era muy ambicioso, pero era totalmente realizable a pesar de lo que decían otras formaciones políticas. Lo estamos demostrando y lo estamos cumpliendo. Esta promesa es ya una realidad y en un par de semanas estaremos haciendo las primeras contrataciones. Los huercalenses pueden estar tranquilos porque su equipo de Gobierno cumple su palabra.

–Además, han puesto otros muchos planes de ayuda en marcha. ¿Como cuáles?

–Cuando comenzó la pandemia dije una frase corta pero clara, y era que ningún huercalense se iba a quedar atrás. Lo hemos demostrado con ayudas sociales de cualquier tipo, con algo tan sencillo como ir a hacer la compra de aquellas personas que están confinadas. Y sobre todo en la generación de oportunidades. Hay vecinos que no quieren ayudas sociales, sino un empleo. Tenemos un importante Plan de Infraestructuras que va a generar cientos de puestos de trabajo en el municipio y la mayoría de las empresas van a tener actividad. Una de las obligaciones de los ayuntamientos es generar las condiciones para que se desarrolle la actividad económica y redunde en una mayor tasa de empleo de los vecinos. Desde que estamos en el Ayuntamiento se ha reducido la tasa de desempleo en un 50%, algo se está haciendo bien.

–El Plan de Infraestructuras aborda varias reclamaciones históricas del municipio. ¿Se van a poder llevar a cabo?

–Por suerte o por desgracia, dependemos de las instituciones. La Diputación Provincial siempre está muy pegada a los ayuntamientos, sean del color que sean, y la Junta de Andalucía está haciendo un esfuerzo brutal por iniciar las obras del nuevo instituto, que todos sabemos que es una de las principales necesidades que tenemos. Pero también nos encontramos con el freno de otras administraciones: llevamos meses reclamando al Gobierno central la cesión del tramo de la carretera nacional para poder hacer la tan necesaria entrada y salida al barrio de Los Pinos. Cuando gobernaba el Partido Popular tardaron un mes en cedernos los tramos y ahora llevamos un año y medio de espera. Huércal de Almería no se merece ese trato.

–Su Ayuntamiento fue de los primeros en reclamar que el Gobierno central no se quedase con el superávit. ¿Satisfecho por haberlo logrado?

–Yo tenía muy claro que el dinero de Huércal se iba a quedar en Huércal, hubiera que hacer lo que hubiera que hacer. Gran parte de ese Plan de Infraestructuras tira de las remanentes para evitar que se incautaran. Fuimos de los primeros municipios en España en reclamar y quejarnos y ese movimiento ha terminado en la noticia de que el Congreso ha tumbado ese decreto y esa pretensión. No se puede quitar dinero a los ayuntamientos para financiar cosas que no van a redundar en el beneficio de los vecinos.

–El nuevo instituto y el Centro de Salud durante la pandemia, ¿son muchas las reclamaciones vecinales?

–El instituto tiene mucha historia, y hay que recordarla y explicarla. Durante más de diez años, la Junta de Andalucía gobernada el Partido Socialista nos estuvo engañando. Nosotros, como Ayuntamiento y como grupo de PP en el Parlamento andaluz, pedimos el instituto y el gobierno socialista dijo que no era necesario un nuevo instituto para Huércal de Almería. Tenemos las actas de las sesiones para demostrarlo. Cuando nosotros estuvimos del lado de los vecinos haciendo esas reclamaciones a la Junta, el Partido Socialista de Huércal de Almería dio la espalda a sus vecinos, porque para ellos lo prioritario siempre ha sido su partido y nunca se han preocupado por la educación de nuestros niños. Fue entrar el gobierno del PP en la junta y se desbloqueó todo:tenemos la licencia de obras para ese edificio y se está terminando el proyecto de ejecución. En cuestión de meses será una realidad. Me hace gracia que el PSOE venga ahora a exigir algo que no han hecho ellos en doce años. En cuanto al Centro de Salud, tampoco es competencia nuestra, pero desde el primer golpe de la pandemia, cuando la gente reclamaba que no se atendía a los vecinos, tuvimos una reunión con el delegado de Salud y se tomaron medidas, se reforzó el servicio de atención telefónica y médica y hoy en día funciona correctamente. Estamos para cumplir con nuestras competencias y para recordarles a las demás administraciones que cumplan con las suyas.