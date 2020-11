Encuentro entre el alcalde de Huércal y Urbanismo de Almería por las obras que afectan al Mirador del Mediterráneo

El alcalde de Huércal de Almería, Ismael Torres, ha mantenido una reunión con el área de Urbanismo del Ayuntamiento de Almería, con el fin de interesarse sobre las obras que se están realizando en el término municipal de la capital almeriense y que afectan a los vecinos del barrio del Mirador del Mediterráneo del municipio huercalense.

En esta reunión mantenida entre Torres y la concejala responsable de esta área en el Ayuntamiento de Almería, Ana María Martínez Labella, se han tratado temas referentes a estas actuaciones, que son comunes para ambos municipios al producirse las mismas en esta zona limítrofe entre Almería y Huércal de Almería.

La primera obra consiste en un vial paralelo al río Andarax y una nueva rotonda que conectará el barrio del Mirador del Mediterráneo con el nuevo centro comercial de la capital, con la finalidad de evitar la entrada y salida el tráfico en la zona del Polígono Industrial de San Rafael para realizar este acceso.

Esta nueva conexión con Almería se trata de una obra que encauza una petición expresa de los vecinos del barrio y que ahora comienza a ser una realidad. Ante las molestias que puedan causar estas intervenciones, Ismael Torres ha afirmado “entender los perjuicios que pueden causar a los vecinos, pero va a permitir mejorar los accesos al barrio, que por otro lado era una demanda vecinal”.

Al mismo tiempo, el regidor huercalense ha anunciado que tanto el Ayuntamiento de Huércal de Almería como el de Almería han conseguido “el compromiso de la empresa de acelerar las obras, para las cuales tenían un plazo de ejecución más largo, y finalizarlas en abril”, así como que “la empresa tomará medidas para eliminar los problemas de polvo que se pueda levantar y paliar las molestias ocasionadas a los vecinos del Mirador del Mediterráneo”.

Esta nueva rotonda, que dará un nuevo acceso de calidad al barrio del Mirador del Mediterráneo, conectará además con el enlace norte de Almería con la autovía A-92, en el tramo de enlace desde Viator, algo que “será bueno tanto para los vecinos de Almería como para los de Huércal de Almería”, ha añadido Torres.

En cuanto a las obras referentes a una subestación eléctrica que también está causando molestias a los vecinos de este barrio, Ismael Torres ha dado traslado a la concejala de Urbanismo de Almería de las quejas recibidas por partes de estos y ha comprobado toda la documentación referente a la misma.

Pese a ello, Torres apunta que “al final es una obra que se desarrolla en Almería y que cuenta con todos los permisos y autorizaciones y no se puede no hacer. No obstante, desde el Ayuntamiento de Almería se va a contestar por escrito a la asociación de vecinos y le facilitarán a los interesados la documentación que precisen”.