Huércal de Almería construirá una plaza en Las Zorreras con parque infantil, parking y sede vecinal

El Ayuntamiento de Huércal de Almería ha aprobado este jueves en pleno la adquisición de un terreno en el barrio de Las Zorreras con la finalidad de construir una plaza en la calle Magallanes de la localidad, dentro de un proyecto de actuación que incluye también un parque infantil, una zona de aparcamientos y la futura construcción de una nueva sede para la asociación de vecinos del barrio, y que era una promesa del alcalde, Ismael Torres, de 2018. La propuesta ha salido adelante con los votos favorables de los miembros del equipo de gobierno (PP y concejalía no adscrita) y también Vox y la abstención de PSOE e IU.

El importe de esta adquisición asciende a 16.308 euros y se trata de una parte de una finca cuyos propietarios están ilocalizables desde hace años, por lo que se ha procedido a la expropiación de la misma, lo que, unido a la reciente adquisición de otras dos fincas, permitirá al Ayuntamiento de Huércal de Almería realizar esta importante actuación en la calle Magallanes.

El alcalde de Huércal de Almería, Ismael Torres, ha afirmado estar “muy ilusionado por llevar a cabo esta plaza en la calle Magallanes, una promesa que hicimos en 2018 y para la que hemos tenido que comprar terrenos o expropiar parte de ellos. Se trata de una zona que va a ser referente en el municipio y que vamos a dotar además de aparcamientos, un bien escaso en el barrio, un parque infantil y una nueva asociación de vecinos”.

No obstante, el regidor huercalense ha lamentado, en este sentido, que “la oposición no sea capaz de apoyar un proyecto en el que creen y que comparten, y sus abstenciones no aportan nada al municipio”, y les ha pedido “más implicación en el gobierno del municipio, que no estén siempre de perfil y que apuesten por la mejora de los servicios municipales, pensando en los vecinos y no en las siglas políticas”.

Además, en el pleno el Ayuntamiento ha presentado un superávit de más de 16 millones de euros en el primer trimestre del año 2021.