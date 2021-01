Abierto el plazo de alegaciones al nuevo reglamento de Protección Civil de Huércal-Overa

Finalmente, se consideran faltas muy graves haber sido sancionado por la comisión de tres faltas graves en un período de un año; toda actuación que suponga discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión, lengua o cualquier otra condición o circunstancia personal o social; reclamar cantidades pecuniarias o cualquier tipo de recompensa en especie o contraprestación por la actuación prestada; la utilización de la condición de voluntario, para realizar aquellas actividades que no estén relacionadas con las labores propias de Protección Civil; utilizar o exhibir indebidamente los distintivos del Voluntariado de Protección Civil; la agresión física o grave desconsideración u ofensa a cualquier miembro del servicio o al público; así como el consumo de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas, o bebidas alcohólicas durante la prestación de servicio o incorporarse al mismo bajo sus efectos.

Las faltas graves son haber sido sancionado por la comisión de tres faltas leves en un período de un año; negarse a cumplir las misiones que le sean encomendadas por su mando, o por la jefatura de mayor rango de los servicios profesionales actuantes con competencias en Protección Civil, siempre que las mismas estén contempladas en el presente Reglamento y el miembro del Voluntariado cuente con la preparación, condiciones y medios necesarios para su desarrollo; faltar gravemente el respeto o consideración debida al público, superiores, compañeros o subordinados, siempre que no sea considerado falta muy grave; la utilización de uniformidad, equipamiento o emblemas fuera de las actividades o servicios; y la pérdida o deterioro por culpa o negligencia del equipo, material, bienes o documentos que tuviera a su cargo y custodia.

Se consideran faltas leves el descuido en la conservación y mantenimiento del material, bienes o documentos; la desobediencia a los mandos o responsables cuando ello no revista gravedad y no afecte al servicio que deba ser cumplido; las incorrecciones con los ciudadanos, superiores, compañeros o subordinados; el incumplimiento de los deberes del voluntariado.

Grosso modo, el borrador del nuevo reglamento no difiere en mucho del actual aprobado en 2012. El cambio más relevante se encuentra en el a partado de sanciones , ya que se endurecen los plazos de suspensión para las faltas leves, graves y muy graves.

¿Cómo se puede ser voluntario?

El reglamento estipula los requisitos para poder ser voluntario de Protección Civil. Podrá acceder toda persona que sea mayor de edad y tenga plena capacidad de obrar; no esté inhabilitada para el ejercicio de funciones públicas por sentencia firme; no haya sido expulsada de una agrupación por resolución administrativa firme; no padezca enfermedad, ni discapacidad física, psíquica o sensorial que impida ejercer normalmente funciones del voluntariado de protección civil y que disponga del certificado negativo de Delitos de Naturaleza Sexual.

Además debe superar el curso de formación básica para voluntariado de Protección Civil, ser d eun país de la Unión Europea o tener permiso de residencia acreditado. Si su idioma no es castellano debe acreditar un nivel C1 de español. El aspirante debe pasar una entrevista previa realizada por el servicio local de Protección Civil para conocer su interés y motivación.