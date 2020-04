La Virgen del Río de Huércal-Overa será restaurada cuando acabe el confinamiento

Dicen que todo es poco para una Madre e insuficiente para una Reina. Y de eso saben mucho los hermanos del Paso Negro e incluso muchos vecinos de la localidad de Huércal-Overa. Si hace poco más de un año fue bendecido el nuevo Santuario que acogería a la Virgen del Río, copatrona "popular" de la villa huercalense, ahora Nuestra Señora de los Desamparados será sometida a un proceso de restauración para que recupere su antigua estampa.

En concreto, será el prestigioso restaurador almeriense Joaquín Gilabert el encargado de tener entre sus manos a esta imagen que tanta devoción genera en este municipio con tanta tradición cofrade. "La imagen va a ser sometida a una intervención de limpieza de suciedad superficial, eliminación de repintes y consolidación del soporte", indica a este rotativo el también conservador de Arboleas.

Preguntado por los plazos, Gilabert matiza que "Aún no he firmado nada pero si Dios quiere y todo transcurre con normalidad, realizaré esta restauración. Eso sí, no sabemos aún fechas porque con la situación que tenemos...será toda vez que pase este confinamiento y haya total seguridad".

El proceso de restauración, eso sí, cuando las autoridades competentes lo permitan será de tres meses y se realizará en el propio taller de Joaquín Gilabert, ubicado en el término almeriense de Arboleas.

Hay que recordar que fue el Cura Valera el impulsor de que se realizara una escultura de Madre policromada llamada Virgen del Río. Fue Francisco Bellver quien en 1860 talló dicha titular, la cual sería Coronada Canónicamente en 1965. Desgraciadamente, pocos años después, en 1973, la imagen se perdió en una riada, siendo sustituida en 1975 por una replica de José Sánchez Lozano. En 2015, coincidiendo con el 50º Aniversario de la Coronación Canónica de la imagen que se perdió, la talla actual fue 're-coronada' por el obispo Adolfo González Montes.

Restauración del trono

Esta no será la única restauración que se produzca en el seno de la Hermandad del Paso Negro. El trono que porta a la Santísima Virgen del Río se encuentra, actualmente, en Ayamonte (Huelva), donde está siendo restaurado por el ebanista y dorador Manuel Rodríguez González. Fue el pasado 7 de marzo cuando se procedió a la firma de este contrato que dará mayor realce aún, si cabe, a esta talla mariana. Los trabajos estarán terminados, según anunció la propia corporación, a final de este año 2020 al objeto de que la Virgen del Río procesione sobre él la próxima Semana Santa, si el Covid-19 lo permite.

El trono que saliese de las manos del almeriense Jesús de Perceval en 1965, precisamente para la Coronación Canónica de Nuestra Señora de los Desamparados, está siendo sometido a un proceso de restauración debido al regular estado de su dorado, pérdidas de estuco y dorado de fisuras en los repuntes de purpurina y apagado del oro motivados por el paso del tiempo. "En primer lugar se limpiará, pieza por pieza, eliminando purpurinas", indicó el citado dorador encargado de este trabajo al vocal de Comunicación de esta Hermandad del Paso Negro, David Borg. "Las pérdidas de estuco y oro se reintegrarán con cola animal y sulfato cálcico para pasar al dorado con oro fino", matizó Rodríguez González. "Este proceso se realizará de manera tradicional, dorado al agua, y se utilizará oro fino de 23 quilates y tres cuartos, puliendo con piedra de ágata las partes que van en brillo y las partes mates se matizan con una templa", matizó el artista a la citada vocalía de Comunicación de esta corporación huercalense.