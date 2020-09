El Ayuntamiento de Níjar recurre el auto judicial del ‘caso La Fabriquilla’

El Ayuntamiento de Níjar ha presentado sendos recursos, primero de reposición y después de casación, contra el auto judicial que condena a sus arcas municipales al pago 8.707.029,93 euros a los vecinos afectados por el llamado caso ‘La Fabriquilla’, según desveló Esperanza Pérez Felices, alcaldesa de Níjar, en el Pleno que la Corporación municipal celebró en la mañana de ayer.

Este contencioso es el producto del cruce de interpretaciones urbanísticas entre el Ayuntamiento de Níjar y la Junta de Andalucía, por la tipificación de 15 hectáreas de suelo en esta barriada. El consistorio nijareño las declaró urbanizables en 1982 para la edificación de 300 viviendas y autorizó el inicio de las obras, con las licencias y permisos correspondientes, de los primeros 48 apartamentos y un chalé.

El Tribunal Superior de Justicia declaró estos terrenos como “suelo apto para urbanizar” y obligó al Ayuntamiento de Níjar a reconocer este proyecto en su planteamiento municipal de 1986. La Junta de Andalucía no aceptó la decisión de la justicia y presentó un incidente de inejecución de sentencia del Supremo alegando la imposibilidad material por su “incompatibilidad con las determinaciones del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de Cabo de Gata-Níjar”.

“Aquí no hay culpables. Son las sentencias que surgen cuando no se cumple con la Ley. Las licencias son actos reglados y las da o las quita la Ley. Se dieron unas licencias conforme a unas normativa urbanísticas aprobadas en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y no se llevaron a cabo por la Junta de Andalucía”, comentó la primer edil a una interpelación del grupo municipal de Vox, en el turno de ruegos y preguntas que cerró la sesión.

“Ha habido un proceso judicial entre la Junta de Andalucía y los propietarios de los terrenos y ha sido este Ayuntamiento de Níjar quien se ha llevado la sentencia” añadió la presidenta de la Corporación nijareña. La alcaldesa nijareña sacó a relucir su personalidad y tesón a continuación. La presidenta de la Corporación nijareña, abogada de profesión, sacó a relucir su personalidad.“ Hasta que no se de la última sentencia, hay vida”, espetó.

El consistorio no se ha quedado de brazos cruzados y ha reaccionado al auto judicial con sendos recursos. “Yo soy luchadora, busca soluciones y no me dedico a buscar culpables. Tiro pa’ lante porque soy de Níjar y no como otros- en alusión a José Jérez, portavoz de Vox- que ha venido de Barcelona a darnos lecciones. Vamos a ver dónde termina este caso, pero yo voy a luchar hasta el último minuto”.

Según Esperanza Pérez, seria y contundente, la compensación de 8, 7 millones de euros, que ha fallado el auto judicial a los propietarios del suelo “no la van a pagar los nijareños mientras esté en mi mano”, apostilló.