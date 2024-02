El Ayuntamiento de Níjar, con el sector primario

El Pleno del Ayuntamiento de Níjar ha aprobado una moción en apoyo de sus agricultores y ganaderos con los votos favorables de toda la Corporación. La moción, presentada por el grupo municipal del PP, ha reivindicado la importancia del sector en el municipio nijareño, tanto desde el punto de vista productivo, económico y social, como medioambiental. Asimismo, la iniciativa respalda el plan de choque de 15 medidas que ha reivindicado el Partido Popular al que se refiere esta iniciativa, para hacer frente a la crisis actual del sistema agrario, instando al Gobierno de España a que adopte estas medidas con la mayor brevedad posible.

Las 15 medidas que propone la moción para el campo son las siguientes: reivindicar el carácter estratégico del sistema agroalimentario español; reforzar la imagen de España como un país atractivo por la calidad de sus productos alimentarios y el alto valor de su gastronomía; garantizar la producción de alimentos en Europa y no incrementar la dependencia de terceros países; exigir un informe previo de impacto en la economía rural aparejado a cualquier norma que se apruebe; exigir la flexibilización del Plan Estratégico de la Política Agraria Común (PAC), a efectos de reducir los trámites; promover un Pacto Nacional del Agua que asegure la disponibilidad de agua para cultivos e industrias; exigir la revisión de la Ley de la Cadena Alimentaria con el objetivo de garantizar el equilibrio entre los agentes de la cadena; revisar el Plan de Seguros Agrarios combinados para actualizar rendimientos por hectárea y ampliar coberturas ante problemas de mercados; reformar el PERTE agroalimentario, a fin de ajustarlo a las características del tejido agroindustrial español; creación de un equipo de expertos para revisar las políticas de sanidad animal; revisar todos aquellos elementos que lastran la competitividad, y que no son exigencia de Europa; exigir al Gobierno el compromiso de no crear nuevos impuestos, ni aplicar cargas adicionales a ninguno de los agentes de la cadena alimentaria; suspender el impuesto al plástico, que lleva recaudado más de lo previsto; rebajar el IVA de los productos esenciales, incluyendo carne, pescado, conservas y todos los productos lácteos o sus derivados; exigir el pago inmediato de las indemnizaciones correspondientes por los daños causados en Francia a los productos españoles.

Otros puntos debatidos y aprobados en el pleno celebrado hoy han sido el relativo a la cesión de uso gratuito y temporal de un local municipal para la asociación ‘Níjar Activa’, colectivo sin ánimo de lucro dedicada a las personas con discapacidad, además de la aprobación del reglamento que regula el protocolo del Ayuntamiento de Níjar. Por otro lado, se ha aprobado inicialmente la relación de bienes y derechos afectados por la ejecución de las obras del proyecto denominado ‘Carril ciclopeatonal Campohermoso-Vistabella’.