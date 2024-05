La esencia del Cabo de Gata a través de la cerámica artesanal de Nuria González

Nuria González es una madrileña afincada en Almería. “ Dejé mi Madrid natal fascinada por la luz de Almeria, atraída por las texturas y colores de Cabo de Gat a y la herencia ceramista de la zona de Níjar” comenta. Afectada por un cáncer de mama en un estadio avanzado, pero controlado, decidió venir a vivir, junto con mi marido, a Almería, por la necesidad de desconectar y cambiar el stress por sosiego, y descubro la cerámica y todo los beneficios que esta práctica me aporta .” A partir del primer contacto con el barro, de la mano de Sal de Coco, se “implanta en mi la necesidad de crear esta cerámica que me acompaña día a día”. Se matriculé en el Grado Superior de Cerámica Artística, en la Escuela de Arte de Almería Carlos Perez Siquier “que, junto con la inspiración que encuentro en el entorno del Parque Natural Cabo de Gata, sin ninguna duda influye significativamente en mi desarrollo como ceramista”. Esta combinación de influencias se refleja en su trabajo creativo. “Mi enfoque único y conexión con el paisaje del Cabo de Gata ofrece una perspectiva fascinante sobre el arte cerámico y esta influencia puede encontrase en cada una de mis piezas”.

“La paciencia y el desapego son las dos cosas que enseña la cerámica”

La cerámica es un arte muy personal y, según Nuria González ”enseña principalmente dos cosas. Una es la paciencia. Por mucho que quieras tener lo que haces en un abrir y cerrar de ojos, no va a ser así. Y la otra es el desapego, nunca sabes a ciencia cierta que una pieza se pueda acabar rompiendo, por lo que enseña a no frustrarte cuando estas cosas pasan”, señala. Las piezas que Nuria González crea “suelen estar acabadas tras dos semanas desde su inicio. Para que una pieza no de problemas en la cocción, debe estar bien trabajada, secar a temperatura ambiente, lijar con sumo cuidado para suavizar aristas...Después se ha de hacer la primera cocción, llamada ‘bizcocho’, durante la que la pieza se transforma en cerámica al perder la mayoría de porcentaje de agua que contiene el barro” destapa.

Explica que esta cocción “es lenta y hasta dos días después no tienes la pieza fría para empezar con la decoración que quieras hacerle. Después de esto viene el esmaltado, que dependiendo de la pasta que hayas utilizado y la decoración que hayas decidido dar a la pieza, tendrá un tipo u otro de esmalte. Hay un mundo entero de posibilidades y entra en juego la pericia, atrevimiento con las pruebas, estudio de los colores y sus mezclas, un poco de química”, comenta. Una vez aplicados los esmaltes hay que volver a hornear la pieza, que es el vidriado. Se hace a 1250 grados, y le aporta la dureza y el acabado vidrioso que generalmente se