Denuncian el estado de las tuberías del Virgen del Rocío

Un grupo de vecinos de la calle Virgen del Rocío, ubicado en el término municipal de la pedanía costera de San José, han mostrado su malestar y declaran, incluso ,"sentirse indefensos ante la última atrocidad que ha cometido el Ayuntamiento de Níjar"

Los vecinos afectados residen en la calle Virgen del Rocio. Se trata de "una escalera que conecta la calle Montemar en el Cerro En Medio con la calle Real del Sotillo y cuenta con nueve viviendas", señalan

Los denunciantes recuerdan, en un escrito remitido a la redacción de Diario de Almería, como " los vecinos han asumido a lo largo de la historia las obras de las escaleras para evitar accidentes. a pesar de que esa calle es pública". Recuerdan, en este sentido, que la última gran obra realizada en esta calle, por ellos mismos, consistió en colocar " nueva solería anti deslizante en las cuatro plantas y el rellano que da a la calle Montemar".

El Ayuntamiento de Níjar, al parecer, ha decidido "cambiar las tuberías de agua durante el año en curso y lo ha hecho sobre las fachadas atando las tuberías de PVC con un bridas, de sujeción", aseguran. Denunciamos que "al igual que los vecinos hicieron obras para mejorar la calle, el Ayuntamiento no debería permitir que se dejarán sobre superficie unas tuberías".

Según reflejan en su comunicado, al que ha tenido acceso este periódico, esos vecinos apelan a varios motivos en su queja. El de la seguridad es uno de ellos. "Atenta contra la seguridad de los vecinos porque se pueden inyectar sustancias a través de las tuberías",

El del vandalismo es otro de los motivos de la denuncia que han hecho llegar a la concejalía correspondiente del consistorio nijareño, con la intención de que la institución municipal, la más cercana por definición al ciudadano, de solución a esta problemática vecinal

Sobre esta segunda razón, argumentan que la situación actual "pueden ser objeto de los vándalos, ya que están al alcance de todos los viandantes".

Los vecinos , tras su exposición de motivos, exigen del Ayuntamiento que preside Esperazan Pérez Felices que "ponga solución a este tema y se realicen obras de mejora de abastecimiento, si es necesario", comentan en su escrito.

"Puesto que se trata de viviendas familiares y como quiera que, aunque muchas de esta viviendas no sean propiedad de sus actuales residentes, sus propietarios pagamos los tributos municipales como el resto de vecinos", recuerdan, no sin ironía, para finalizar su denuncia que acompañan de forma gráfica, con la relación de hasta media docena de fotografías de la situación actual de as tuberías.