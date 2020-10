La Junta multa a 200 caravanistas ilegales dentro del Parque Natural

La Junta de Andalucía, a través de un dispositivo especial de vigilancia dispuesto en el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, ha interpuesto más de dos centenar de multas a personas que llegaron a acampado o pernoctaron dentro caravana y demás vehículos en lugares no habilitados para ello, durante el pasado puente festivo del 12 de octubre.

Fuentes del Gobierno andaluz han indicado a la agencia Europa Press que dicho dispositivo tenía como objetivo “evitar la pernoctación de vehículos habilitados, caravanas y autocaravanas, entre el ocaso y el orto”. En estas labores de control, que se realizan en un dispositivo especial por parte del Servicio de Agentes de Medio Ambiente, se pretende evitar la proliferación de acampadas y pernoctaciones ilegales, que están expresamente prohibidas por la normativa medio ambiental en vigor.

La inspección se llevó a cabo en todo el tramo litoral y finalizó con la imposición de más de 200 denuncias, toda vez que la tramitación de estos expedientes sancionadores podría llevar aparejada una sanción económica a sus infractores por un importe hasta 600 euros, según establece la normativa.

El Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar prohíbe la acampada libre en todo este espacio natural protegido, por lo que este tipo de vehículos solo pueden acampar dentro de los campings.

En el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, existe un millar de plazas entre cuatro campings reglados y abiertos, que están ubicados en Los Escullos, Las Negras, el TAU San José y el de San Miguel de Cabo de Gata, dentro del término municipal de aAlmería y otros cinco más en la provincia, que disponen de parcelas para caravanas, autocaravanas y camper. Las tarifas por pernoctación van desde los 10 hasta los 21 euros, según los distintos servicios que se ofrecen.

Y es que una cosa es aparcar y otra bien distinta es acampar. “Mientras un vehículo cualquiera está correctamente estacionado, sin sobrepasar las marcas viales de delimitación de la zona de estacionamiento, ni la limitación temporal del mismo no es relevante el hecho de que sus ocupantes se encuentren en el interior del mismo y la autocaravana, caravana y camper no es una excepción, bastando con que la actividad que pueda desarrollarse en su interior no trascienda al exterior mediante el despliegue de elementos que desborden el perímetro del vehículo como tenderetes, toldos, dispositivos de nivelación, soportes de estabilización” , según la DGT.

En el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, existe un millar de plazas entre cuatro campings reglados y abiertos, que están ubicados en Los Escullos, Las Negras, el TAU San José y el de San Miguel de Cabo de Gata, dentro del término municipal de a Almería y otros cinco más en la provincia, que disponen de parcelas para caravanas, autocaravanas y camper. Las tarifas por pernoctación van desde los 10 hasta los 21 euros, según los distintos servicios que se ofrecen.

Según la ordenanza municipal de Níjar, los vehículos de limpieza, urgencia, seguridad y servicios municipales, así como aquellos vinculados a servicios de temporada son los únicos que están eximidos de esta prohibición. La normativa entiende por acampada la instalación de “tiendas de campaña, sombrillas no diáfanas por los laterales y vehículos o remolques habitables” y por campamento, “la acampada organizada dotada de los servicios establecidos por la norma vigente”.

En el caso de los vehículos habitables como lo son las autocaravanas en sus distintas variable, se considera “acampada cuando tenga las patas estabilizadoras puestas, tenga elementos que excedan el perímetro del vehículo, como toldos, mesas, sillas, ventanas extendidas..,, emita ruidos molestos como el generador o esté realizando vertidos de fluidos”.