“El convencimiento es lo que nos ha dado la mayoría absoluta”

El de Níjar es un ayuntamiento muy codiciado. Lo es por su nivel de población, con 30.000 personas censadas que le sitúan como el cuarto municipio de la provincia. También lo es por el valor estratégico de su ubicación y la repercusión turística del Parque Natural Cabo de Gata- Níjar- enclavado en el 80 % de su extensión en su término municipal-. Los proyectos futuros del calado del Puerto Seco o la Ciudad del Cine, entre otros, refuerzan esta importancia. Las elecciones municipales del pasado domingo se celebraron bajo este contexto y renovaron su confianza en el PSOE hasta 2013 con 11 concejales -mayoría absoluta- bajo el liderazgo de Esperanza Pérez Felices. La baronesa socialista del Poniente ha hablado con Diario de Almería en estos términos.

–Satisfecha o aliviada, nerviosa u orgullosa, ¿cuál es su estado de ánimo?

–Principalmente orgullosa. El resultado es un claro mensaje de los nijareños han aprobado la gestión que hemos llevado a cabo durante estos cuatro años. Refuerza ese convencimiento que tengo de que aquí, en esta tierra, la confrontación populista no es el camino que nos ayuda a crecer como comarca y como personas.

–¿Cuál es la lectura política que hace de los resultados del pasado domingo?

–Estoy muy orgullosa porque Níjar estaba en el foco de atención de todos los medios de comunicación. Casi todos daban por sentado que, la extrema derecha iba a romper los moldes al ser un municipio agrícola. Yo estaba totalmente segura de que mis vecinos tenían claro que no podíamos lanzar ese mensaje al exterior.

–¿Cómo ha sido la campaña?

–Níjar es un territorio amable para la agricultura y el turismo en el que la estridencia de algunos mensajes pasa factura. Estoy muy contenta porque la mayoría absoluta nos permite continuar con el proyecto de terminar con la deuda de más de 23 millones de euros que heredamos hace cuatro años y para poder centrarnos en el desarrollo comarcal que necesitamos. Nos permite prepararnos adecuadamente para que, en el momento que lleguen las infraestructuras que necesitamos, las podamos aprovechar al máximo de sus posibilidades desde el primer momento.

–¿Han coincidido los resultados y pronósticos internos ?

–Hace un año y medio hicimos una encuesta. No nos interesaba tanto la intención de voto como la percepción ciudadana de los servicios en los que habíamos puesto mayor empeño. Nos confirmó que los vecinos estaban entendiendo el mensaje y nos ayudó a mejorar aquellos aspectos en los que nos daba a entender que no terminábamos de lanzar el mensaje adecuado.

–¿Cuándo intuyó que podían ganar con mayoría absoluta?

–Tras aquella encuesta, ya sabíamos que ganar ese concejal número once dependía no tanto de la coyuntura externa como de nuestra propia capacidad de trabajo. Ese era el camino para llegar allí donde el vecino realmente quiere que estemos. Es obvio que han pasado muchas cosas desde entonces hasta ahora con la irrupción de nuevos partidos y todo lo demás. Decidimos seguir ese rumbo. Nos hemos centrado en lo que se esperaba de nosotros como equipo gestor y hemos confirmado que aquello que nos marcaba ese trabajo de campo era totalmente viable.

–El PP ha perdido cuatro ediles y Vox ha entrado con tres. La relación causa-efecto parece clara.

–Ganar las elecciones no es sinónimo de tener licencia para perder el norte, abandonar la senda de la cautela u obviar que la prudencia es un valor que nunca debemos perder. Ese tipo de lecturas no me corresponden hacerlas a mi y mucho menos cuando hablamos de política municipal. Aquí, no se trata de quién se come a quién entre partidos, sino a quién ha castigado o no el electorado. Averiguar al por qué es una tarea que les corresponde a ellos -aludiendo al Partido Popular. Yo tengo mi propia opinión, que obviamente me la debo reservar por respeto y por un principio básico de prudencia.

–¿ A quién llamó y cual fue la primera llamada que recibió tras conocer la victoria?

– Llamé y recibí llamadas de personas que me han acompañado en la campaña. Mis concejales y colaboradores que han hecho un trabajo extraordinario en unas condiciones políticamente muy hostiles. Esa capacidad de abstraerse y centrarse en lo importante, en la gente, en nuestro programa, en contar lo hecho. Han transmitido con ilusión y convencimiento la imagen de que sólo era el comienzo de un gran proyecto para todos. Eso nos ha hecho ganar una mayoría absoluta en la que posiblemente sólo creíamos nosotros, pero lo cierto es que nunca dejamos de creer en ello. La vida sigue y nuestro compromiso también.