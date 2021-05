El erario de Níjar asigna 200.000 euros en ayudas a pymes y autónomos

T.F.El Pleno del Ayuntamiento de Níjar, celebrado en la mañana de ayer en sesión ordinaria, ha diseñado el entramado administrativo previo y necesario para la administración de una partida económica de 200.000 euros en ayudas al sector minorista, de hosteleria y restauración locales, con la adopción de sendos acuerdos que se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia BOPA junto a las bases de esta subvención. Los pequeños y medianos empresarios afectados por el cierre de sus establecimientos debido a la COVID-19 recibirán una ayuda de 500 euros, siempre que cumplan los criterios recogidos en las bases de esta oferta. Así, las cosas, el número máximo de beneficiarios será de 400.

“Esta es la ayuda que este Ayuntamiento puede destinar en este momento y por supuesto que nos gustaría que el importe de la subvención fuera mayor”, valoró Yolanda Lozano, portavoz del grupo municipal socialista que gobierna con mayoría absoluta, como réplica al portavoz del grupo político de Vox, José Jerez, que califica la ayuda de “escasa”.

La asignación de esta ayuda trata de contrarrestar el impacto económico que se ha producido a autónomos y pequeñas y medianas empresas relacionadas con la restauración y hostelería y el sector minorista el decreto de cierre de establecimientos, expresado por el Decreto del 8de Marzo de 2020, derivado de la pandemia del coronavirus.

El proceso para que estas ayudas lleguen a sus destinatarios necesitaba de dos acuerdos y se dieron ambos por unanimidad. Así, la Corporación dio su aprobación, con carácter provisional, a la modificación de créditos sobre crédito extraordinario financiado con bajas en otras partidas del presupuesto de gastos 2021.

El otro acuerdo fue la aprobación de la propuesta para el ejercicio como competencia distinta de las propias la acción de fomento consistente en la subvención a autónomos y Pymes por la crisis sanitaria del COVID-19. La competencia impropia, como es el caso, se da si concurren “la no afectación a la sostenibilidad financiera y la no duplicidad de funciones con otras administraciones y ambas no se dan” informó Yolanda Lozano.