Los dos hoteles rurales de Níjar reciben un total de 1.400 firmas en contra

Cerca de 1400 personas han mostrado ya su rechazo a los dos hoteles rurales que están proyectados en Parque Natural Cabo de Gata -Níjar, sumándose a una campaña de recogida de firmas en contra de estos dos proyectos y la urbanización de este espacio protegido, dirigida a la Junta de Andalucia y el Ayuntamiento de Níjar.

Según Celine Feutry, promotora que ha iniciado esta petición, Rodalquilar, pedanía nijareña donde se prevén estos dos hoteles, podría ser “la nueva víctima de las políticas que promueven el desarrollo urbanístico en vez de apostar por la conservación y protección de un paraje natural único”. El ayuntamiento de Níjar ha admitido a trámite dos proyectos de actuación para hoteles en Rodalquilar, en suelo clasificado como no urbanizable, de especial protección, por encontrarse dentro del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar.

“Para que dichos proyectos vean la luz del día, aún deben contar con la autorización ambiental unificada por parte de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía y la declaración de utilidad pública o interés social por parte del ayuntamiento de Níjar”, dice la exposición de motivos.

“Llama la atención la construcción de una era- no se trata de la rehabilitación de una era existente, sino que se construye nueva. Si el uso al que se destina no es el propio de una era- espacio para trillar los cereales y aventarlos para la obtención del grano-, no debería denominarse así, ya que da la impresión de que es la excusa para pavimentar una zona (314,16 metros cuadrados) y no llamarle patio o terraza”, valora la precursora de la campaña.

Ambos proyectos se harían en zona C-1 “una zona de cultivos agrícolas y , por tanto, se trata de suelo no urbanizable tal y como lo prevé el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales que rige el Parque Natural Cabo de Gata.

“Es innegable que ambos proyectos aumentarían la presión turística e incrementaría la contaminación. En la campaña en contra del hotel de Genoveses, se creó un precedente. No podemos permitir que se hagan más hoteles y menos aún en zonas protegidas, por muy pequeños que sean, su impacto sólo puede ser aún mayor ya que sólo incita a los demás propietarios de cortijos en convertirlos en hoteles”.