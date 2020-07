El Ayuntamiento de Níjar ha aprobado, por procedimiento de urgencia en pleno ordinario celebrado este jueves 23 de julio, una moción institucional para solicitar a la Consejería de Educación y Deporte y a la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía los fondos necesarios para realizar la implantación de las medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de la salud COVID-19.

Estos protocolos adicionales han sido ordenados en el documento elaborado por la Consejería de Salud y Familias para la apertura de los centros educativos del curso 2020/21 y consisten en un considerable refuerzo de los medios técnicos y humanos de funciones que se realizan desde los ayuntamientos pero, en cambio, "la norma no hace referencia alguna a los fondos que deben posibilitar esta tarea que garantice el nuevo modelo de mantenimiento e higienización con motivo de la Covid19".

Esperanza Pérez Felices, alcaldesa de Níjar, considera que estas medidas son necesarias “así como todas aquellas que puedan generar una mayor seguridad tanto en los niños, profesores como en los propios padres que viven con cierto desasosiego la expectativa del nuevo curso escolar. Pero no se concibe que sabiendo que hemos incurrido en un importante aumento de gasto por las consecuencias de la Covid, como todas las administraciones, se articulen nuevas medidas sin que paralelamente se consigne la correspondiente dotación presupuestaria para hacerlas posible, porque de lo contrario estaríamos ante un nuevo brindis al sol, y no estamos para anuncios de cosas que no se puedan llevar a cabo o que se atribuyan a los ayuntamientos gratuitamente”.

En el debate de la moción, la alcaldesa se ha dirigido al portavoz del principal partido de la oposición para puntualizar que “sé que al Partido Popular de Níjar le molesta muchísimo que le pidamos dinero para los nijareños a otras administraciones en las que ellos gobiernan, y un ejemplo de ello es que un diputado del equipo de gobierno de la Diputación, sabiendo como nos afectó la DANA, nos dejó fuera de esas ayudas, cuando fuimos uno de los municipios más afectados. A partir de ahí le digo que allá cada uno con su línea política, pero también le recuerdo que la Diputación debería ser la casa de todos los municipios y no para perseguir a determinados ayuntamientos. Esta es una moción que se va a pedir no sólo en Níjar sino en todos los municipios, porque para que se haga una mínima idea de lo que supone adoptar estas medidas, sólo en Níjar tendremos que incorporar a más de 20 personas”.

La "estrategia de alimentar bulos"

En el transcurso del pleno la primera edil ha hecho un ruego al Partido Popular para que cese en su estrategia de alimentar bulos “que no sólo hacen mucho daño a las personas, sino también a la imagen del pueblo. Incluso hay bulos de personas que transfieren supuestos datos que son privados y que se les da presunción de veracidad, pero cuando se llega hasta tu casa para atemorizar a la gente que trabaja contigo ya se sobrepasan todas las líneas rojas. Yo no tengo la Covid, ni algunos del PP, ni de Adelante Níjar ni ningún concejal del PSOE tenemos la Covid a día de hoy. Vox no ha querido hacerse el test, pero de ahí a intentar meterse en tu casa, como en mi caso propio, para atemorizar a quienes viven contigo, es lamentable y más aún cuando personajes del PP utilizan supuestas informaciones procedentes de Salud que, además, son sencillamente falsas. Y por ahí no paso, porque no todo vale en política”.

La alcaldesa ha puesto estos hechos en conocimiento de las autoridades sanitarias para advertir del uso malicioso que se está haciendo de los datos que se manejan desde la Delegación de Salud de la Junta de Andalucía en Almería por parte de elementos aislados de esta administración, militantes y cargos del PP.

Esperanza Pérez ha señalado también que es el momento de “empezar a normalizar que la Covid19 es una enfermedad que pasará la mayoría de la población y señalar a las personas que lo tienen para estigmatizarlas es inmoral. Difundir falsos positivos para asustar a la población es sencillamente revolcarse en el fango de la política más baja que jamás hemos visto”.

En el desarrollo del pleno también se ha llevado a cabo la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por ocupación y uso de bienes de dominio público local, con motivo de la crisis sanitaria por la pandemia por Covid-19, así como asuntos relativos a la planificación económica y financiera, reconocimientos de crédito, licencias de obras o rectificaciones de errores de procedimientos en trámite.