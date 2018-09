"La reubicación del ferial se ha ido consolidando en los tres últimos años"

Mario Galera González activa para el Diario de Almería su particular moviola emocional y reflexiona sobre su relación y experiencias vividas en las fiestas del Carmen. Recuerda, así, la edición que ejerció de camarero en uno de los bares del pueblo, pero el recuerdo que guarda con más cariño es el que le proporcionó aquella otra en la que conoció a su novia desde entonces y mujer a partir de la próxima semana. La vinculación ha cambiado y las fiestas representan trabajo y responsabilidad para este joven de 37 años, que prepara oposiciones por las tardes. Con siete años de experiencia como concejal del Área de Deportes, Juventud y Festejos y el peso de ser la cabeza visible en la programación festiva, reconoce que ya no pasa los nervios de sus inicios en el cargo. Pero con todo, confiesa que todavía tiene mariposas en el estómago y siente un gusanillo que no desaparece hasta que finalizan las cuatro jornadas de alegría y diversión que viven los cebolleros desde el pasado jueves y hasta mañana domingo en honor de su patrona.

-¿Qué opinión tiene de sus convecinos antes y durante las fiestas patronales?

Estimamos que entre 10.000 y 12.000 personas pasarán por el recinto ferial durante estos cuatro días"Olula del Río es un pueblo bastante cosmopolita y en feria recibe la visita de todo el Valle del Almanzora"

-Las fiestas son ruidosas, acude mucha gente y en cierta forma, pueden resultar molestas por la afluencia de público y el propio ambiente que se crea en las calles, pero e l vecino, en general, se adapta a las circunstancias, sabe amoldarse a las situaciones y no interviene.

-¿Y son tranquilas, en el sentido cívico del término?

- En alguna edición, se ha dado alguna pelea, pero de poca importancia. No es lo normal. La gente es pacífica y se comporta.

-¿Cuál es el dispositivo de seguridad y vigilancia que se aplica durante las cuatro días de fiestas?

-Se refuerzan durante todo el día los servicios de la la Policia Local y Protección Civil, y se habilita un servicio de ambulancia con tres personas, médico, ATS y el técnico de este soporte básico avanzado.

-Y en cuanto a plazas y zonas de aparcamiento, todo un problema en muchas fiestas.

- En nuestro pueblo el problema del aparcamiento no se da. El público acude andando al recinto ferial y, además, hay sitio de sobra junto al río. Hay una línea de autobús gratuito entre el centro del municipio y el recinto ferial que funciona hasta las 04:00 horas de la madrugada y con distintas paradas en su recorrido.

-¿Qué suponen para Vd. estas fiestas?

-Son muy especiales. En estas fiestas conocí a la que será mi mujer, desde la próxima semana cuando nos vamos a a casar. Me encantan y me compensan de todos los quebraderos de cabeza que conlleva su diseño y desarrollo desde el Área de Festejos que presido.

-Como miembro del equipo de gobierno municipal, ¿le paran mucho por la calle?

- Hay de todo. Los hay que me felicitan y también quienes me dan una opinión menos positiva. Pero todos, unos y otros, lo hacen con respeto. Las críticas, ya se sabe, van con el cargo.

-¿Ha detectado algún debate que cuestione la programación de la presente edición?

-Hay opiniones y hay que estar preparado, y yo lo estoy, porque no siempre llueve a gusto de todos. Es algo inevitable. Desde el Área de Festejos intentamos que la gente se lo pase bien, se acuerde y hable bien bien el próximo lunes de lo que ha vivido y disfrutado. Tenemos la experiencia de años anteriores y sabemos los gustos y el estilo de la gente de aquí, pero el programa es para todos. Hemos podido comprobar otros años que la gente no acudía cuando los conciertos eran de pago y luego iban a los de la Feria de Almería, que hay que pagar, y se llenan por el contrario, cuando son gratuitos.

-Fiestas las hay en todos los pueblos, pero no todas gozan de una atmósfera especial, particular y propia. ¿La tiene las de Olula del Rió?

- Olula del Río es un pueblo mediano - 6.500 habitantes- pero es muy cosmopolita y es una pequeña ciudad porque recibe en sus fiestas la visita de vecinos de todo el Valle del Almanzora. Eso hace que reúna a gente diferente y se cree una atmósfera distinta a otros municipios donde el ambiente es más familiar.

-¿Cuáles son las estimaciones de afluencia de público?

- Entre 10.000 y 12.000 personas es el número de personas que pueden pasar por el recinto ferial durante estos cuatro días.

-¿Qué es lo que más echa en falta y le gustaría incorporar?

-Sin duda, un recinto ferial aún mayor, con más metros de carpa. Tenemos la que tenemos, donde entran 4.000 personas, y tenemos que adaptarnos.

-Tercera edición desde la reubicación de la feria y su traslado junto a la nave polivalente.

-La idea de aglutinar en un mismo espacio las dos ferias, Mediodía y Noche, se ha ido consolidando durante estos tres años. Creo que fue una decisión acertada y bajo mi opinión, creo que el recinto ferial está donde tiene que estar.