"Este Ayuntamiento apuesta también por el emprendimiento"

El concejal de Empleo del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, José Juan Rodríguez, participó en el inicio del curso formativo del programa Cámara Emprende, promovido por la Cámara de Almería a través de la Fundación Incyde, financiado por el Fondo Social Europeo y el propio Ayuntamiento y en colaboración con la Consultora Innova Humana. Este programa formativo, que se desarrolla durante los meses de octubre, noviembre y diciembre, siendo totalmente gratuito, tiene como meta dotar a los participantes de los conocimientos y herramientas necesarios para poder poner en marcha sus ideas emprendedoras.

José Juan Rodríguez señaló que "este es uno de los proyectos que mayor ilusión ha generado dentro el Área de Empleo ya que apuesta por algo que ha definido y diferenciado a la provincia de Almería durante su historia, una provincia emprendedora, hecha a sí misma con el esfuerzo y riesgo de sus habitantes".

Participan en el programa 18 personas, la mayoría mujeres, de entre 50 aspirantes

En total participan 18 personas, en su mayoría mujeres, seleccionadas de entre 50 solicitudes. El concejal de empleo destacó que "los alumnos ya cuentan con una idea de negocio que desean emprender a corto plazo, lo que otorga a este curso una notable apuesta por la creación de nuevas empresas de concepto innovador, algo esencial para seguir incrementando la competitividad, generar riqueza y con ello, crear nuevos puestos de trabajo". El programa se desarrolla en varias fases, mediante las cuales van adquiriendo las competencias y las habilidades para lograr en éxito en su proyecto empresarial.

El programa se ha definido en varias fases: una primera fase de formación grupal donde podrán conocer todos los aspectos que rodean una empresa y desarrollar y trabajar las habilidades necesarias para ser emprendedor, de la mano de expertos docentes en la materia. La segunda fase consiste en la tutorización, mediante la que los emprendedores serán guiados por un tutor personal que les ayudará a validar su plan de empresa e ir poniendo en marcha su idea de negocio de manera real, a través de la búsqueda de recursos, toma de decisiones, etc. En función del logro obtenido, los alumnos podrán obtener facilitadores económicos para sus primeros gastos: página web, gastos notariales, publicidad, etc. Finalmente la tercera fase, de mentoring individual, permitirá a los emprendedores comenzar su aventura empresarial de la mano de un empresario de éxito que les asesorará y les abrirá las puertas de la actividad empresarial presentándole clientes, proveedores, etc.

Este novedoso programa de formación tiene un modelo innovador, lo que sin duda permite que desde el Ayuntamiento se apoye de manera eficiente a los emprendedores del municipio, esperando lograr la puesta en marcha de al menos cinco nuevas empresas, con lo que ello genera de impulso económico, tanto por la creación de puestos de trabajo, como por la proyección que se espera de las mismas.