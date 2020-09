Más de una década sin actualizar

Se trata de una actualización no ya necesaria, sino imprescindible, al haber quedado obsoleta la cartografía del municipio con la que se cuenta en la actualidad. El concejal de Medioambiente, Ordenación del Territorio y Patrimonio, José Luis Llamas, explica que “la cartografía existente en el Ayuntamiento de Roquetas de Mar y en la que está basada el Plan General de Ordenación Urbana de 2009, data de los años 2005 a 2007”.

De cara a la revisión del PGOU, los servicios técnicos analizaron esta documentación y concluyeron que no se encuentra actualizada, ni se ajusta a las normativas y recomendaciones europeas (Inspire), ni estatal (Base Topográfica Armonizada Urbana), ni la normativa de la propia comunidad andaluza (Mapa Urbano de Andalucía- MUA); “en definitiva, no permite su uso para la redacción de un nuevo Plan General de Ordenación Urbanística del municipio”.