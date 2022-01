El Concurso de Escaparates de Roquetas se cierra con éxito de participación

El Concurso de Escaparates de Navidad del Ayuntamiento de Roquetas de Mar ya conoce a sus ganadores, después de que más de medio centenar de establecimientos se presentaran al certamen. Se trata de la peluquería Other Look y de Cala Regalo como primeros y segundos clasificados en la categoría de escaparate tradicional; y de Creating Professional y Not Only Women en el apartado innovador. La concejala de Presidencia, Rocío Sánchez, hizo entrega de los premios en cada uno de los establecimientos, a los que quiso agradecer su participación y felicitarles por sus bonitas creaciones.

“Estamos muy satisfechos con esta iniciativa. Hemos tenido un total de 54 comercios inscritos en el concurso y el nivel ha sido altísimo. El jurado lo ha tenido muy difícil pero hemos conseguido nuestro objetivo: hacer más atractivos nuestros comercios locales para que, de esta forma, haya un incentivo más a la hora de hacer nuestras compras en ellos”, explica la concejal de Presidencia, quien añade, “y de paso, dar premios por valor de 1.500 euros”.

El Concurso de Escaparates se ha dividido en dos categorías: la tradicional y la innovadora. En ambas, las cantidades de los premios han sido similares. Para los primeros clasificados el premio ha ascendido hasta los 500 euros, mientras que las segundas posiciones han obtenido 250 euros.

El Concurso de Escaparates de Navidad impulsado desde el Consistorio roquetero se enmarca en una estrategia más amplia que el Ayuntamiento de Roquetas de Mar lleva tiempo desarrollando para apoyar al pequeño comercio del municipio. De esta forma, se está realizando también hasta la jornada del 5 de enero, el tradicional sorteo de Navidad, en el que cualquier ciudadano puede ganar grandes premios por compras superiores a 20 euros en los establecimientos adheridos. El sorteo será mañana.

Rocío Sánchez destaca asimismo la importancia de apoyar “ahora más que nunca las tiendas de nuestros barrios. Desde el Ayuntamiento estamos en constante comunicación con las asociaciones de comerciantes y apostando por el comercio local. Prueba de ello es la tercera edición del Plan Impulsa, que suma dos millones de euros más en apoyo a nuestro tejido empresarial, con un total de seis millones de euros. Estamos al lado de nuestros autónomos y PYMES y vamos a seguir trabajando codo con codo apostando por el futuro de nuestra ciudad”.