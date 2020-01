El Pleno del Ayuntamiento de Roquetas ha aprobado esta mañana el presupuesto municipal de la ciudad para el ejercicio 2020, que se incrementa en casi un 7% con respecto al de 2019. El presupuesto asciende a 119.124.005 euros, o lo que es lo mismo, más de 6'5 millones más que el año anterior.

Las cuentas han salido adelante con 14 votos favorables, los 11 de los ediles del Partido Popular, el del concejal de Vox José Ignacio Cerrudo y los de los dos ex ediles de esta formación y miembros también del equipo de gobierno, Antonio López y Francisco Barrionuevo. El grupo municipal de Cs se ha abstenido, y tanto el PSOE como Tú Decides-Equo han votado en contra.

La edil de Hacienda, Mayte Fernández, ha sido la encargada de poner sobre la mesa las principales cifras de las cuentas municipales, destacando el aumento de más de un 26% en Servicios. "Es un presupuesto serio y riguroso que busca mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos. Nuestro objetivo es continuar con la transformación, modernización y mejora del municipio", ha señalado la edil.

El equipo de gobierno ha defendido que el presupuesto "es una apuesta por mejorar las infraestructuras, por crear nuevas zonas de equipamiento y por el mantenimiento de sus parques y jardines, que en este presupuesto se dota de 4 millones, 1 más que en el ejercicio anterior".

Entre las novedades e incrementos de partidas para este año se encuentra el Plan Municipal de la Vivienda "como un instrumento para la definición y desarrollo de la política de vivienda del municipio". Esta partida está dotada con 150.000 euros. También consideran de vital importancia "la partida destinada a cartografía y actualización del PGOU, con un importe de 900.000, una partida muy necesaria para iniciar la elaboración del PGOU, como paso a gran ciudad". Además, se crea la partida del mapa de ruidos, con 100.000 euros, y se refuerzan las asistencias técnicas de patrimonio, con 50.000 para un mejor seguimiento de los inmuebles que forman parte del inventario municipal.

Dentro de vivienda y suelo se incorporan partidas para invertir en los cementerios, de 300.000 euros, así como las partidas para su mantenimiento.

Este año habrá más dinero para las áreas de Cultura, Deportes y Juventud que se han visto reforzadas, "demostrando el compromiso de este equipo de gobierno con las actividades culturales, así como nuestras costumbres y tradiciones populares, que nos representan y tan importantes son para nuestro turismo", ha dicho Mayte Fernández. En Deportes, arguyó "reforzaremos las actividades y mejoramos el mantenimiento de las instalaciones deportivas", con un aumento de casi 300.0 euros con respecto a 2019.

Uno de los principales aumentos se genera en Cultura, para lo que se ha previsto 602.000 euros más. Juventud se ve reforzada también con 140.0 euros más.

El equipo de gobierno también ha querido evidenciar durante el debate de este punto, que ha durado casi dos horas, que "hacemos un mayor esfuerzo social, apostamos por el estado del bienestar. Tenemos claro que los servicios sociales son el eje sobre el que tiene que girar cualquier política, porque se trata de ayudar a la gente desfavorecida. Se ve reflejada en la partida de ayuda a domicilio, aumentando en casi 300.000 euros; las de emergencia social en casi 20.000 euros", ha señalado la concejal de Hacienda. Y aquí también hay partidas de nueva creación, como son las de familia; se refuerzan las actividades de la Tercera Edad que sube a 56.000 euros, aumentan en más de 20.000 euros las actividades de Mujer y se incrementa el servicio de residencia de tercera edad en medio millón de euros.

Em cuanto al gasto corriente, su aumento es del 26’69%. Este capítulo recoge las partidas asignadas a cada área según sus proyectos y necesidades, "lo que demuestra el compromiso de este equipo de gobierno para afrontar los grandes retos de esta ciudad". Muestra prioridad es la mejora de los servicios públicos, servicios de calidad que lleguen pronto a los ciudadanos, dando respuesta inmediata a sus necesidades.

Rechazo de los socialistas

Durante las intervenciones de los grupos de la oposición ha destacado el no del que es su grupo mayoritario, el PSOE. Su portavoz, Manolo García, ha leído unas palabras del presidente de la Diputación, Javier A. García, durante el último Pleno de Presupuestos de la institución provincial, cuando señaló que se trataba de unos presupuestos participados por todos los grupos políticos, y que así seguiría siendo. "Parecía que la Diputación estaba esperando a que usted se fuera, señor Amat, para hacer un presupuesto participativo", le ha dicho García al alcalde argumentando su no a las cuentas, al estimar que "son opacas y no participativas".

El grupo municipal de Cs se ha movido durante su intervención entre el sí y la abstención, pero finalmente se ha decidido por abstenerse.