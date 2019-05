La visita de la delegada del gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, Maribel Sánchez, y su homóloga de Fomento e Infraestructuras, Eloísa Cabrera, al ramal que une la Variante de Roquetas con El Solanillo y Los Llanos ha sido el punto de partida para la apertura, hoy viernes 3 de mayo, de una carretera que se ha tirado año y medio finalizada y sin entrar en servicio. La culpa la tenía una deuda que mantenía la administración autonómica con la empresa constructora, y que ha sido solventada en las primeras semanas del nuevo gobierno de la Junta. Desde ya, los coches circulan por este tramo de aproximadamente 800 metros.

"Es un tramo pequeño, pero muy importante, que tenía paralizado todo el municipio", asegura Maribel Sánchez. "No era justo que los roqueteros tuvieran que circular por caminos rurales y no pudieran utilizar esta vía simplemente por esa falta de gestión de un gobierno, el anterior que administraba la Junta, que no había cumplido su compromiso con la constructora. Desde la consejería se ha pagado esa deuda, y es una satisfacción para Junta y Ayuntamiento que ya sea realidad, pues va a aumentar la calidad de vida de todos los roqueteros".

Conexión con el futuro Eje del Poniente Almeriense Eloísa Cabrera explicó la importancia de presente y futuro de este enlace ya en funcionamiento. "Es muy importante porque en el futuro conectará con el Eje del Poniente Almeriense, que ya está en redacción el primer tramo desde Roquetas hasta San Agustín, y que justo conectará en la glorieta de El Solanillo, a la que llega este tramo desde la Variante", explicó la delegada de Fomento. "Una vez más se demuestra que hay otra forma de hacer las cosas, que se pueden hacer bien hechas y no es cuestión de colores políticos, sino de trabajar y poner interés".

El montante de la obra que finalizó hace 18 meses ascendió a 729.700 euros, si bien la deuda que mantenía la Junta con la constructora rondaba los cinco millones. Con el tramo cerrado a la circulación, los habitantes de El Solanillo "van a dejar de tener que circular por caminos rurales y van a poder circular al fin por esta vía", sostiene Maribel Sánchez, quien ha querido dar "la enhorabuena a la Consejería y Delegación, y al Ayuntamiento de Roquetas, porque al fin pueda ponerse en servicio este importante tramo".

En la misma línea se ha expresado Eloísa Cabrera, quien ha tenido la oportunidad de formar parte del proyecto de la Variante de Roquetas desde los dos lados: primero como concejal en Roquetas y ahora como delegada de la Junta. "Estoy muy satisfecha porque si la autovía es hoy una realidad es por el esfuerzo que ha hecho el ayuntamiento de Roquetas. Si su alcalde no se hubiera echado hacia adelante y hubiese puesto a disposición de la Junta estos terrenos, la variante hoy no existiría, y lo que era incomprensible es que por pura falta de interés para hacer las cosas haya estado un año y medio este ramal terminado y cerrado.