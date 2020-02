El TSJA anula el acuerdo de pleno de Tíjola para construir un alojamiento rural y un bar en la Balsa de Cela

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha declarado nulo el acuerdo de pleno del Ayuntamiento de Tíjola (que modificó en 2018 el planeamiento urbanístico del municipio y contemplaba la construcción de un alojamiento rural y un kiosko bar junto a la Balsa de Cela.

La sentencia, consultada por Europa Press, estima el recurso contencioso-administrativo que presentó Ecologistas en Acción contra el citado acuerdo que daba vía libre a un proyecto que ya contó en su momento con oposición vecinal y más de 3.000 firmas en contra recogidas en Internet.

El Alto Tribunal andaluz indica que el pleno aprobó como corrección de errores de la adaptación parcial que hizo de sus Normas Subsidiarias a la LOUA en 2009 lo que, en realidad, es una innovación y modificación del planeamiento, que requiere un procedimiento "más garantista, con una serie de informes sectoriales ineludibles y de trámites de información pública que garantizan la participación ciudadana y de los afectados en particular".

"Lo que hace el Ayuntamiento demandado no es rectificar un error de hecho, sino una auténtica modificación de las NNSS del año 1996 y de su adaptación parcial a la LOUA del año 2009", remarca para añadir que "cambiar la superficie de un sistema general de espacios libres, su adscripción a un sector de suelo urbanizable, aún cuando fuera un error para un desarrollo razonable del municipio, al alterar el uso y las instalaciones existentes en dicho ámbito, no puede hacerse empleando un procedimiento que no está previsto para corregir determinaciones de planeamiento".

La sentencia subraya que el Ayuntamiento hizo "innovación encubierta, como fue la exclusión del sistema general de espacios libres Balsa de Cela del suelo urbanizable sectorizado BC-2" y que llegó a "modificar y sustituir el Plano de Sistemas generales Balsa de Cela, y el Plano de usos Globales y Zonificación Balsa de Cela".

"Esto constituye una auténtica innovación del planeamiento al igual que la ordenación del propio espacio libre Balsa de Cela, que además de que reduce su ámbito al socaire de que ha de coincidirse con la superficie catastral, lo que también entra de lleno en una auténtica innovación del planeamiento", concluye.

El acuerdo contemplaba 602 metros cuadrados de zona verde, 717 metros cuadrados para aparcamientos, 506 metros cuadrados para "casa rural y kiosko bar", así como 262 metros cuadrados para el vial de acceso a la balsa.

En un comunicado, Ecologistas en Acción ha saludado la resolución judicial y ha asegurado que la corporación local pretendía "con esta burda maniobra" someter "a presión urbanística, en la misma orilla de la balsa, con la construcción de un hotel, un aparcamiento privado y un restaurante en una ámbito especialmente sensible que estaba reconocido y destinado en las normas como Sistema General de espacios libres".

Ha aludido "a las numerosas quejas de los vecinos que estuvieron incluso recogiendo firmas para parar este pelotazo urbanístico" y ha recordado que la Dirección General de Urbanismo de la Junta de Andalucía instó expresamente al Ayuntamiento a que declarara la nulidad de su decisión.

"El Ayuntamiento de Tíjola en una inexplicable huida hacia adelante, no acató, desoyendo las advertencias que se le hacían", ha remarcado Ecologistas, que ha pedido la dimisión del alcalde y la "depuración de responsabilidades".