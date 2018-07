Las vecinas donantes de la vía, felices de ayudar al municipio

El pasado martes el Ayuntamiento de Felix rindió homenaje a las dos vecinas que, junto a la inversión de la Diputación Provincial de Almería, hicieron posible que el municipio cuente con un acceso más seguro a través de la carretera AL-3401.

El vicepresidente, Javier A. García, ha visitado el municipio para participar en este acto que ha presidido el alcalde, Baldomero Martínez, y comprobar el resultado de una obra impulsada y financiada por la Institución Provincial con un presupuesto de 150.000 euros.

Muy emocionadas con el reconocimiento del pueblo, las vecinas y protagonistas de este acto han tenido palabras de agradecimiento con sus paisanos y convecinos. Maruchi ha explicado a este medio de comunicación que aunque no nació en Felix, es el pueblo natal de sus padres y este gesto lo hizo sin dudarlo ya que "mi padre siempre colaboró en todo lo que pudo con el municipio". Por su parte, Nely ha detallado a los asistentes que no es la primera vez que tiene un gesto así con el pueblo: "Me hace muy feliz dar a mi pueblo todas estas facilidades. Mi amor por Felix y el cariño que siento por el pueblo me ha hecho ceder hasta en tres ocasiones terrenos al municipio. Siempre os llevaré en mi corazón".