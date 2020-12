El cribado poblacional realizado este miércoles en Instinción se ha saldado con cero positivos y notable asistencia de vecinos y vecinas, convocados días atrás, vía SMS, por el Servicio Andaluz de Salud. 111 de las 165 personas citadas en este pueblo del Medio Andarax se hicieron el test de antígenos, lo que representa un 67,27 por ciento de participación según datos oficiales facilitados por el SAS.

La prueba se desarrolló de 10 a 14 horas en la explanada de la calle Ejido, junto al Salón Social, donde quedó estacionada la unidad móvil de detección de COVID de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía que recorre estos días numerosos pueblos de la esta comarca para recabar datos y conocer con más detalle la evolución del coronavirus.

El alcalde de Instinción, Francisco Álex Bruque, comprobó in situ el desarrollo del cribado. “La convocatoria sanitaria ha tenido una respuesta importante de los vecinos para hacerse el test y saber si son o no positivos; los resultados de las pruebas nos tranquilizan, pero hay que seguir siendo constantes en el cumplimiento de las medidas de prevención y no confiarse ahora durante las fiestas navideñas”, afirma el regidor municipal.

Seis casos desde que comenzó la pandemia

Instinción solo ha registrado seis contagios desde el inicio de la pandemia el pasado mes de marzo, con tres casos activos y tres personas curadas. Hay que destcar que no se ha producido ningún contagio en los últimos catorce días, por lo que se puede considerar que la COVID-19 está controlada en el municipio hasta la fecha.

A pesar de ello, el Ayuntamiento de Instinción ha acordado no organizar ninguna actividad navideña como medida preventiva, tan solo se han decorado e iluminado los espacios más representativos, como la remodelada plaza Federico Salvador, y se ha hecho entrega a todos los vecinos de un calendario de 2021 a modo de obsequio.

La pandemia de la COVID va a obligar a suspender las fiestas patronales de San Sebastián del 20 de enero, así como la concurrida misa y procesión de la Virgen de la Candelaria, conocida popularmente como Virgen de los Papelicos, el primer sábado de febrero. No se descarta el desarrollo de actos religiosos en su honor si la situación epidemiológica permite la celebración de misas en la Iglesia Parroquial de San Juan Bautista.