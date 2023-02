La veratense ermita de San Ramón, bendecida por el obispo de Almería tras su rehabilitación

El obispo de Almería acudió el pasado viernes al municipio de Vera para conducir el acto de bendición de las obras que se han llevado a cabo en la Ermita de San Ramón. Unos trabajos que han sido ejecutados por importe de casi 300.000 euros y en los que el Ayuntamiento de Vera ha subvencionado con 150.000 euros a la Real Archicofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno, una Hermandad que ostenta la declaración de interés público local por parte del Ayuntamiento de Vera en fecha 31 de enero de 2019 por ser entidad sin ánimo de lucro y entender que, además de fomentar el culto religioso en la localidad, objetivo principal según los estatutos de la misma, interviene y aporta de forma activa y palpable por toda la ciudadanía veratense en los aspectos social, cultural, patrimonial, asistencial, cooperacional y humanitario de su día a día, siendo además de las asociaciones existentes de nuestro municipio de las más antiguas, si no la más antigua. Además, se encuentra registrada de forma oficial en el registro de entidades religiosas del Ministerio de la Presidencia del Estado Español, amén de tener todos sus datos fiscales regularizados ante el Ministerio de Hacienda.

En la actualidad, la Real Archicofradía de Nuestro Padre Jesús nazareno cuenta con un censo oficial de cofrades en alta de más de 630, contando además con colaboraciones de otros muchos que, aunque no estando censados y con carnet de cofrades de la misma, participan de la vida activa de esta.Las obras, que dieron comienzo en junio del año 2021, obligaron a que todas las imágenes de la Hermandad se trasladaran para su culto a la Parroquia de Nuestra Señora de la Encarnación de Vera. Los trabajos consistieron principalmente en el vaciado de la cubierta y bóvedas centrales, en estado de derrumbe inminente, y su reposición a imagen fiel insertando estructuras de hierro en todo el esqueleto y muros de la ermita, incluidos torre y coro, los cuales han sido totalmente respetados como en su origen, saneándolos y aplomándolos para dar morteros de cal sobre ellos. En los lunetos de cada bóveda se han creado cinco ventanas que dan a la nave central de la ermita. Se ha descubierto en su interior este una zona de piedra que estaba oculta por paredes sobrepuestas de ladrillo y se ha tratado y puesto en valor, dejándola visible. Junto al Altar Mayor de la misma, se ha creado una hornacina de gran dimensión donde estará ubicada la Sagrada Imagen de la Santísima Virgen de la Piedad. También se han repuesto cinco bóvedas de las pequeñas naves laterales, que eran de escayola y techo recto, porque ante su caída no se sabe en qué momento de la historia, no fueron repuestas a su estado inicial.

Asimismo, se ha creado en el Altar Mayor, en el contorno del hueco principal donde se sitúa la Sagrada Imagen de Nuestro Padre Jesús Nazareno, titular de esta Archicofradía, dos columnas con base y capiteles de forma circular y un techo de arquivoltas, así como dos pilastras justo en el encuentro con el interior del camarín. Todo el suelo de mármol has sido repuesto en su totalidad. En el exterior de la Ermita se han saneado todas las paredes, subsanando asimismo un desplome que tenía la pared este y un peligro inminente de derrumbe, y se han puesto en valor los bloques de piedra que estaban bajo capas de cemento tanto en las esquinas de la ermita como en el contorno de la puerta principal. Además, se han colocado placas de piedra en zócalos y terminaciones altas de esquina y se han creado tres ventanas en la parte alta del lateral este.

Cabe recordar que el pasado sábado 28 de enero a las 18:30 horas se realizó el traslado de las imágenes de Jesús Nazareno, la Virgen de la Piedad y Caridad, Jesús en el Lavatorio y Jesús Resucitado a la Ermita de San Ramón, la casa de hermandad de la Real Archicofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno de Vera y que el pasado viernes la ermita fue bendecida por el Obispo, quedando, de esta manera, las obras llevadas a cabo oficialmente inauguradas.