Vera busca autor que ilustre el cartel de su Semana Santa: estas son las condiciones

Tras la Navidad, comienza la cuenta atrás para otra de las fechas que los españoles tienen marcado en rojo en su particular calendario. Esta no es otra que la Semana Santa, y en la ciudad de Vera son bien conscientes de ello. Cada año, vecinos y visitantes de la localidad del Levante almeriense viven con fervor esta efeméride y en este 2024 no iba a ser menos. Tanto es así que el Ayuntamiento veratense ha puesto ya en marcha el tradicional concurso para dar forma al cartel anunciador de su Pascua.

El certamen está promovido por el área de Festejos del Consistorio de la ciudad y está abierto a todos aquellos interesados, ya sean profesionales o aficionados, y sin límite de edad, que deberán presentar un máximo de tres obras originales e inéditas.Los trabajos serán enviados por correo certificado a la atención de la Concejalía de Festejos o bien presentados personalmente en el Registro General de Entrada del Ayuntamiento de Vera. El plazo de presentación de las obras finalizará el próximo 31 de enero a las 14:00 horas. Las obras deberán ser originales e inéditas, no habiendo sido premiadas en otro concurso, ni usadas en otros eventos anteriores. Asimismo, deberán tener en cuenta la tradición de la Semana Santa de Vera para poner en valor su religiosidad, sus singularidades y sus diferentes formas de expresión. Para ello, podrá reflejarse cualquiera de los diversos aspectos de la celebración: imaginería, pasos, cofrades, liturgia, ornamentación, momentos significativos, etc. En la obra se deberá incluir el siguiente texto: Semana Santa Vera 2024 y para su realización se podrá utilizar cualquier técnica pictórica. No se admitirán las obras realizadas con medios digitales o reproducción fotográfica.

Las obras se presentarán en formato físico, respetando las medidas de 70x50 centímetros (en vertical), y en todo caso en un soporte rígido que permita y facilite su exposición, como bastidor o cartón pluma. Las obras se presentarán sin firmar, en la parte trasera se deberá indicar el lema escogido por el participante, junto a ella un sobre cerrado identificado con el lema y en su interior contendrá fotocopia del DNI y escrito del autor explicando la técnica utilizada, los medios y el significado que quiere expresar.

La obra premiada quedará abierta a posible modificación que se sugiera desde el Consistorio. El autor de la obra ganadora cede todos los derechos al Ayuntamiento de Vera, quien digitalizará la misma y se encargará de adaptarla y añadirle los logotipos y elementos necesarios para la difusión de la Semana Santa.

El jurado estará presidido por la concejala de Festejos, el secretario del Ayuntamiento del Vera que será el encargado de levantar acta del fallo del jurado, y como vocales, un técnico del área de Cultura, un técnico del área de Festejos, seis representantes de la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Vera, el párroco consiliario y dos miembros del mundo del arte.

Un premio cifrado en 500 euros

Una vez resuelto el concurso, se otorgarán tres galardones. El primer premio estará cifrado en 500 euros, a los que se les practicará las deducciones legales que correspondan. Asimismo al segundo y tercer finalista se les otorgará un premio no monetario a concretar por la Concejalía de Festejos. El trabajo premiado quedará en propiedad exclusiva del Ayuntamiento de Vera. Al mismo tiempo, todas las obras presentadas a concurso se expondrán en una muestra de enseres de Semana Santa, que finalizará el día 3 de marzo de 2024.

El jurado del certamen se reunirá y emitirá su fallo tras la finalización del plazo de entrega, para lo cual valorará la calidad artística de la obra, su originalidad y la eficacia anunciadora e informativa del mismo para representar la Semana Santa de Vera.

El ganador será convocado a la presentación oficial del cartel de la Semana Santa de Vera 2024, que tendrá lugar el próximo 14 de febrero. Para poder tramitar el pago de los premios, los ganadores deberán entregar posteriormente en la Oficina de Turismo, o a través del correo electrónico festejos@vera.es, su documento de identidad, certificado de titularidad bancaria y firmar una declaración responsable de hallarse al corriente de sus obligaciones con la Agencia Tributaria Estatal, Autonómica y frente a la Seguridad Social, que le será facilitada en dependencias municipales.