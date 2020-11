Completa programación de actividades en Vera por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer

El alcalde de Vera, José Carmelo Jorge Blanco y la concejal del área de Igualdad y Servicios Sociales, Amparo García, han presentado la programación de actos del consistorio para el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer del próximo 25 de noviembre.

El alcalde de la localidad ha informado de que en lo que va del año 2020, el Centro Municipal de Información a la Mujer de Vera ha atendido a 843 mujeres, de las que 151 han sido consultas relativas a violencia de género. En estos datos no constan las consultas realizadas durante el confinamiento, ya que al realizarse de manera telefónica y en circunstancias excepcionales, no se han podido incorporar a las estadísticas oficiales del centro, por lo que la cifra de mujeres con esta problemática sería superior a las mencionadas.

En este sentido, desde el servicio de asesoramiento psicológico del Centro Municipal de Información a la Mujer se advierte que “la situación social actual que atravesamos provocada por la COVID-19, el consiguiente confinamiento y las restricciones sociales que se han producido por su causa, no hacen más que agravar las condiciones en las que se encuentran las mujeres que son víctimas de delitos en el ámbito familiar, tal y como refleja el aumento del número de casos que se están atendiendo”.

José Carmelo Jorge Blanco ha destacado que “teniendo en cuenta estas cifras, vemos la necesidad de concienciar a la sociedad sobre este fenómeno y plantear un completo programa de acciones de concienciación”.

En este sentido, el área de Igualdad y Servicios Sociales ha presentado la programación de actos del consistorio para el 25N en colaboración con el Instituto Andaluz de la Mujer de la Consejería de Igualdad Políticas Sociales y Conciliación para el desarrollo del Pacto de Estado, entre los que destaca la puesta en marcha de la campaña “lo mires como lo mires es cosa de todos y todas” con un spot, financiado con fondos de la Diputación Provincial de Almería, con el objetivo generar conciencia social de repulsa a la violencia de género: "Que no lo veas, no significa que no esté sucediendo. La violencia física y psicológica hacia las mujeres sigue muy presente en nuestra sociedad. Ayúdanos a pararla."

La campaña incluye unas jornadas formativas de prevención de las diferentes clases de violencia hacia la mujer, en los institutos de la localidad, que se desarrollarán los días 23, 24 y 26 de noviembre e irán destinadas a alumnos de primero, segundo y tercero de la ESO y a estudiantes del Ciclo de Educación Infantil. Otra de las actuaciones dirigidas a los estudiantes será la distribución en los centros de enseñanza del municipio y en la Casa de la Cultura, Juventud e Infancia Bayra de una serie de paneles gráficos donde se detallan las 10 formas más frecuentes de violencia de género digital. El objetivo de esta actuación es concienciar a los más jóvenes contra la violencia a través de las redes sociales y fomentar el uso saludable de las nuevas tecnologías.

También se van a colocar vinilos en los pasos de peatones y calles de la localidad con lemas formato hashtag del tipo #haysalida, #niunamenos #yonocompartoviolencia, #nosignificano o #juntasporunbuentrato, entre otros.

Para el día 25 de noviembre se iluminarán de color morado los lugares más emblemáticos del municipio para visibilizar y recordar a todas las mujeres e hijos e hijas que han muerto por violencia de género.

Para este día también está previsto que el alcalde de Vera y la responsable del Área de Igualdad del Ayuntamiento difundan en las redes sociales municipales un manifiesto contra la violencia hacia las mujeres, manifiesto que otros años era leído en la Plaza Mayor de Vera y que este año la pandemia ha obligado a realizarlo de forma telemática.

Para concluir, Amparo García, ha querido “agradecer a todas las personas e instituciones que han contribuido con esta campaña, especialmente al Instituto Andaluz de la Mujer de la Consejería de Igualdad Políticas Sociales y Conciliación, a la Diputación Provincial de Almería y a las compañeras del Centro Municipal de Información a la Mujer de Vera, por su esfuerzo diario en favor de los derechos de las mujeres”, a quienes ha animado a “seguir adelante, construyendo juntos una sociedad libre de violencia y llena de justicia, igualdad y equidad para las mujeres, porque 'lo mires como lo mires, es cosa de todas y todos'".