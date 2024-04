El parque infantil de tráfico de Vícar recibirá este trimestre a 850 escolares

El programa de visitas externas al Parque Infantil de Tráfico del Centro de Educación Vial de Vícar, tiene ya definidos los once centros educativos de la provincia que harán uso de las instalaciones que se realizarán durante este mes y también en mayo y junio. Estas visitas permitirán disfrutar de este espacio lúdico-formativo, uno de los tres únicos parques de la geografía nacional homologados por la Dirección General de Tráfico (DGT), a 850 alumnos y alumnas de 3º y 4º de Primaria.

Los CEIPs Gabriel Cara; Arco Iris; Virgilio Valdivia y Portocarrero, de Roquetas de Mar; Ciavieja, Gabriela Mistral, Tierno Galván, San Agustín, Diego Velázquez, y Miguel Servet, de El Ejido; Alpujarra, de Paterna y Laujar de Andarax; y Ave María, de la capital, son los centros elegidos para ocupar las fechas reservadas en este trimestre para los centros educativos de la provincia. intentando con ello atender el mayor número de solicitudes presentadas.

El programa previsto incluye clases teóricas en el aula acerca de las normas del buen peatón y el uso correcto del cinturón y los sistemas de retención infantil. Los colegios participantes han aprendido también el uso de la bicicleta y el conocimiento de señales de tráfico, y han tenido la oportunidad de poner sus conocimientos en práctica en la pista mediante el uso de los karts y bicicletas. En algunas de estas clases han participado también junto al policía docente del centro, alumnos y alumnas del Ciclo Superior de Movilidad Segura y Sostenible del Centro de Formación de Vícar, en su fase de prácticas.

El alcalde de Vícar Antonio Bonilla ha destacado la amplia demanda de uso que tienen estas instalaciones por parte de los centros educativos no solo de Vícar, si no cada vez más de otros centros de fuera del municipio, si bien lamenta que la intensa actividad que se lleva a cabo con los escolares vicarios, deje un calendario excesivamente ajustado que no permite atender las cada vez más numerosas solicitudes de centros externos que se reciben cada curso.” No obstante, como ha señalado el alcalde vicario “hemos tratado de cumplir con todas las solicitudes, dado el importante papel que en materia formativa y de concienciación tiene encomendado este espacio, donde se ofrece una educación cívica integral y un servicio esencial que no se encuentra en otros municipios”.

También durante mayo las clases de educación vial regresarán a los centros educativos de Vícar, antes de la conclusión del curso 2023-2024, esta vez con la presencia de los diferentes centros de educación infantil del municipio y de los centros de mayores de Vícar.