El tradicional mercadillo de Vícar vuelve este domingo pero a medio gas

El alcalde de Vícar, Antonio Bonilla, ha anunciado que el tradicional mercadillo de Vícar volverá a su actividad el próximo domingo, día 14 de junio, aunque la apertura será al 50% y adoptando excepcionales medidas de seguridad. En total serán 112 los puntos de venta que estarán abiertos el próximo domingo, que se alternarán en igual número una semana después, el domingo, 21 de junio, de tal forma, que, tal como está previsto y las circunstancias sanitarias derivadas de la pandemia provocada por el Covid 19 así lo permiten, no será hasta el domingo 28 de junio cuando el mercadillo dominical de Vícar recupere al cien por cien su actividad comercial. Esta medida se ha adoptado atendiendo al momento por el que atraviesa la provincia de Almería, incorporada desde ayer a la fase 3 de la desescalada, y con el consenso de los titulares de los puntos de venta del mercadillo.

Eso sí, la resolución por la que se autoriza la reapertura del mercadillo, establece una estrictas medidas de seguridad e higiene para evitar posibles rebrotes y minimizar las posibilidades de contagio entre vendedores y clientes. El alcalde, Antonio Bonilla, confía en la responsabilidad de los comerciantes y hace un especial llamamiento a los ciudadanos que quieran hacer uso de las instalaciones del mercadillo para que atiendan escrupulosamente a las recomendaciones establecidas por las autoridades sanitarias en cuanto a la conveniencia de respetar la distancia de seguridad y el uso de mascarillas.

En este sentido, se ha establecido la obligatoriedad del uso de mascarillas por parte de los vendedores, que tendrán que disponer de gel hidroalcohólico o desinfectante en el puesto de venta. Además, en el caso de los puestos de venta de productos alimenticios, los vendedores deberán utilizar guantes. Igualmente, cada puesto deberá contar con una papelera con tapadera y se adoptará una distancia de seguridad de un metro, siempre y cuando se cuente con elementos de protección o barrera, pues de lo contrario la distancia será de 2 metros.

El acceso al emplazamiento fijado para la celebración del mercadillo para los vendedores será entre las 8:00 y las 9:00 horas, procediéndose al cierre de los accesos y prohibiéndose la entrada en horario posterior, mientras que el horario de venta se establece entre las 9:00 a 14:00 horas, procediéndose de inmediato a la recogida, limpieza y desinfección de los puestos y el entorno desde la finalización de la venta hasta las 16:00 horas.

Por otra parte, los probadores serán para uso de una persona, debiéndose limpiar y desinfectar después de cada uso y las prendas que se hayan probado y no la adquieran los clientes, así como las devueltas, deberán ser convenientemente desinfectadas.

La resolución fija además una serie de prohibiciones, por las que se establece la obligatoriedad de que las instalaciones no sobrepasen los límites establecidos del espacio designado, o que se ejerza la la venta de productos por personas no autorizadas. Los comerciantes deberán ser extremadamente cautelosos para no manipular más allá de los estrictamente necesario los productos de venta, especialmente los alimenticios y no podrán atender a más de una persona a la vez, tirar al suelo papeles, plásticos o cualquier residuo, y exponer productos de prueba, cosméticos, de perfumería o similares.

Por su parte, el Ayuntamiento de Vícar tiene previsto un importante dispositivo de vigilancia y control por parte de la Policía Local para garantizar en todo momento el cumplimiento de esta resolución y evitar aglomeraciones o situaciones que pudieran comprometer la seguridad tanto de clientes como de vendedores. En este sentido, además de la presencia policial, que será más numerosa de lo normal, se han dispuesto una veintena de vallas y carteles informativos en todo el recinto.