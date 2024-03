‘La Pasión según San Mateo’, de J. S. Bach

Pero sucede que el rescate de muchas de estas obras del barroco se hizo en general con criterios que poco tenían que ver con las ideas originales y los resultados eran bastante discutibles. Resulta incomprensible de gran falta de rigor en la lectura de los manuscritos de J.S. Bach. Las consecuencias se han hecho sentir hasta que bien entrado el siglo pasado, importantes musicólogos lograron una comprensión profunda del concepto estético de estas obras dentro del contexto cultural de su época. No se trata de interpretar a Bach de un modo inhumanamente aburrido y pretendidamente fiel hasta el horror. La búsqueda de la autenticidad no está reñida con una pasión y entrega entusiasta, incluso no tiene por qué implicar necesariamente el empleo de instrumentos de época.

‘Réquiem’, de Mozart

Las obras maestras no cansan nunca. Cada vez que nos acercamos a ellas parecen nuevas, y suscitan la misma emoción que nos estremeció cuando las conocimos por primera vez. Además, siempre nos permite descubrir detalles, en los que no habíamos reparado, que enriquecen, como afluentes secundarios, el torrente de belleza que anega nuestro espíritu. Es lo que nos sucede cuando escuchamos el “Réquiem” de Mozart, esa sublime creación musical en la que el genio trabajó hasta muy pocas horas antes de su temprana muerte. Dejamos a un lado la leyenda romántica que envuelve la partitura, pues sabemos que el misterioso personaje enmascarado que la encargó no era un enviado del más allá, sino el Conde Walseg, quien quería presentar la obra como suya, es decir, que el “fantasma”, en el sentido coloquial del término, no era el mensajero sino el aristócrata que lo enviaba. Lo malo es que el pobre Mozart no conoció jamás el engaño y escribió aquella Misa de Difuntos convencido de que su muerte estaba próxima, lo que trágicamente fue cierto, hasta el punto de que tuvo que ser acabada por su discípulo Süssmayr, con los apuntes que dejó el compositor. Como no soy crítico musical, ni jamás me atreveré a aventurar un dictamen en este sentido, pero como muy aficionado que peina canas, y mozartiano devoto, tengo entendido, esa facilidad que tienen las melodías de Mozart, se torna en dificultad para quienes las interpretan, pues la cristalina limpidez del discurso sonoro hace que cualquier mínimo defecto sea percibido por el público. Esta es una clásica partitura para estas fechas. Imprescindible en la Semana de Pasión.