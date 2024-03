Así mira un nazareno

Ojos curiosos o abstraídos. Quizá con la dibujada sonrisilla de los párpados apretados porque pasa un conocido que no quiere decirnos quién es. Quizá ojos que callan y mandan callar con una seriedad que nadie puede distraer. Ojos tal vez que disfrutan desde sus brocales de tela porque todo lo que adivinan es pleno, gozoso, lleno de vida. Incluso cuando la regla severa impone a la mirada su más alto sacrificio: no volverse a mirar las imágenes.

No son ojos de persona. Son ojos, a secas, de nazareno, de seres de Dios, espíritus de Almería intemporales que nos interrogan. Si los médicos diagnosticaran el estado de salud en las retinas, nosotros calculamos en ellas las más variadas expresiones del modo penitente de esta Almería nuestra.

Porque los ojos del nazareno son ojos también para ser vistos, para que los miremos. Ojos que nos encarcelan a nosotros más que a sus dueños, que nos sumergen en un misterio de identidades. Anonimato no solo de nombres y apellidos, de rostros, sino igualmente de impenetrables dudas. Porque cuando un ser humano se reviste con la túnica se nos antoja que deja de ser, eso, humano. Y su mirada –se me clava en la cara como una espá- que dirían Lole Montoya y Manuel Molina, una de tantas que nos pasaría desapercibida a cara descubierta, es ahora de un intenso, de una profundidad que llama la atención y deja mensajes.

Ojos de nazareno que evocan y sueñan, que miran hacia dentro en un golpeteo de recuerdos sin los que no hubiera sido posible estar en esas fila de ese tramo. Ojos llenos de plenitud, iris dilatados que van dando testimonio de principio a fin. Desde que miraban a lo lejos, como al infinito que es el fondo de las calles, cuando de casa a su iglesia iban presurosos, orgullosos de ser como la Hermandad entera ante quienes lo veían pasar fugazmente, hasta la mirada íntima, ensimismada, recogida en el cirio que se ha ido consumiendo hasta el final de la estación de penitencia.

Es verdad porque ven. Porque es, casi, el único de los sentidos que no se le amordaza al nazareno en su penitencia. La sed y el hambre le limita el gusto. La compostura, el tacto. El capillo y el capirote cubren el olfato y tamiza el oído. La mirada es la única que trasciende. Vista que oye, huele, siente, toca… acaso la vista sea una lujuria en estos días de Pasión.

A tus ojos, Esperanza

Esperanza es un motivo para seguir viviendo. Esperanza es nombre de mujer morena, ojos verdes, morena de Nazaret, mujer con una mirada limpia, profunda y serena capaz de comprender los planes del día a día. Esperanza eres Tú, María. La verdad, es que el hombre no puede vivir sin esperanza. Esperanza es virtud divina en el corazón del hombre, por la que como un ancla nos agarramos firmemente a la fe en los momentos de dificultad. Te dije que había pasado un día malísimo, de los que se piensan que mejor, no haberse levantado, a Dios gracias, antes de que muriese la jornada en las agujas del reloj, en mi malestar, apareció el nombre de Esperanza. Madre de la Esperanza: Ante ti me presento, con el corazón en la mano, dispuesto a entregarlo, para dejarlo sin escondrijos donde pueda ocultar los sentimientos que hagan que tu nombre, resplandezca más aún si cabe.

Soñado son tus perfiles,

adornados de embrujo y belleza,

soñado es hasta el suspiro,

que aparece en tus labios que tiemblan…

Un capote de oro y espuma,

se extiende a tus plantas toreras,

te ciñen de luces y tersura,

te llevan a un cielo de sedas.

Puro verde en tus ojos,

y el dulzor de tus labios corales,

cara que se mira en el cielo,

y cielo que envidia tu talle.

Por tu Amor Madre mía ¡hazte presente y futuro, Esperanza! Danos tu mano Señora, que sin ti, deambulamos perdidos. Sin ti, todo lo que creamos, quedará estacionado en un andén, que no llevará a ninguna parte. Madre, Esperanza nuestra, cuando te veo bajar por el casco antiguo, sé que susurras mi nombre y me preguntas por “nuestras cosas”: si se cumplen nuestros anhelos, si quizá se demoró algún sueño, sin reprocharme otra cosa que quedarme prendido de tu belleza hasta el instante en que vuelves la mirada a Tu Hijo. Y siempre nos aguarda la Esperanza que, como brisa fresca, acerca a los almerienses la respuesta a tantas y tantas dudas mientras, ya, la noche bosteza en el cancel de la Puerta del Perdón.

¡Eres siempre nuestra eterna Esperanza!