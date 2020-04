197 estudiantes regresan a sus hogares, la mayoría desplazados en Andalucía

La Universidad de Almería ha colaborado junto a la Delegación del Gobierno de Andalucía en el regreso a sus hogares, ubicados fuera de Almería, de 197 de sus estudiantes. Su vuelta se ha producido dentro del calendario de movilidad fijado por la Junta de Andalucía, entre los días 8 y 13 de abril.

Una vez anunciado el fin de la docencia presencial, que dejaba a muchos alumnos y alumnas en las ciudades universitarias pasando el confinamiento lejos de sus familiares, comenzaron las gestiones para su regreso.

El primer paso fue dar a conocer a estos estudiantes las instrucciones para volver a sus hogares. Trabajo en el que han colaborado la Delegación del Gobierno en Andalucía, la Dirección General de Universidades y los rectorados de las diferentes universidades andaluzas.

En la Universidad de Almería, el Vicerrectorado de Estudiantes, Igualdad e Inclusión, a través de las delegaciones de estudiantes de centro, habilitó un formulario para que los estudiantes desplazados pudieran dar cuenta de su situación personal y solicitar instrucciones para realizar el desplazamiento. A través de ese formulario, se recibieron 197 peticiones para retornar al domicilio familiar situado fuera de Almería. Todas han sido respondidas de forma individualizada indicando el procedimiento, calendario y documentación necesaria para realizar los desplazamientos.

Tras varios días para ultimar los detalles de esos desplazamientos y coordinar la actuación de la Universidad con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para hacer los traslados más seguros, los desplazamientos fueron autorizados dentro de un calendario que permitiera escalonar los traslados en toda Andalucía. Así los días 8 y 9 de abril pudieron regresar a sus hogares los estudiantes con coche propio o transporte público dentro de Andalucía; del 8 a 10 de abril, los que necesitaron hacer uso de transporte público y cuya residencia está fuera de Andalucía; los días 10 y 11 de abril pudieron regresar los estudiantes con coche propio con destino fuera de Andalucía y los que necesitaban ser recogidos por un familiar y con destino dentro de Andalucía. Por último, este lunes, 13 de abril, han podido regresar los que necesitaban ser recogidos por un familiar y se desplazaban fuera de Andalucía.

En el caso concreto de la UAL, el 78 por ciento de los desplazamientos se han realizado dentro de Andalucía; un 41 por ciento del total de traslados se ha producido desde la capital a los distintos municipios de la provincia de Almería y el 22 por ciento, desde Almería a otras comunidades autónomas, destacando la Región de Murcia y la Comunidad Valenciana como destinos más numerosos. Muchos de estos desplazamientos se han producido con la asistencia de algún familiar para facilitar a los estudiantes el desplazamiento y la recogida de enseres. La información y el asesoramiento por parte del Vicerrectorado de Estudiantes, Igualdad e Inclusión ha sido contante durante todo el periodo de movilidad facilitando toda la información disponible y orientando sobre las distintas alternativas a disposición de los estudiantes desplazados tanto a los propios estudiantes como a sus familias.

Por último, el Vicerrectorado trabaja en dar respuesta a los estudiantes que le han planteado la necesidad de regresar a sus domicilios temporales durante el curso a recoger sus enseres, pues se marcharon a sus hogares cuando la suspensión de la actividad docente era temporal y no definitiva, dejando aquí la mayoría de sus pertenencias. El Vicerrectorado ha trasladado esta problemática a la Delegación del Gobierno en Andalucía pero, por el momento, esa recogida de enseres no está contemplada en ninguna de las excepciones recogidas en el Real Decreto 463/2020 que permiten la circulación de las personas, máxime en el período de máxima reducción de la movilidad en que nos encontramos, y por tanto dichos movimientos no serán autorizados hasta que se relajen las medidas establecidas.