Alfonso García: “El proyecto es ambicioso y no se puede hacer en horas”

Alfonso García abandonaba la notaría poco después que Turki Al-Sheikh y atendía a los medios con el campechanismo que siempre lo ha caracterizado para reclamar respaldo de la sociedad almeriense al nuevo propietario del club: “Es una persona con un proyecto grande que tiene mayor poder económico que el mío. Hay un detalle y es que en 16 años yo nunca me había puesto la camiseta de la UDA y él ya la lleva, eso habla de la implicación que va a tener. Solo espero que todos estén con él porque le gusta el fútbol y es digno de agradecer. Va a estar con la ciudad y con la provincia porque quiere hacer cosas grandes”.

El empresario murciano, descorbatado y con la camisa desabotonada en parte mostrando relax tras la firma de la operación, pedía tiempo para que todo se vaya asentando: “El proyecto es ambicioso y no se puede hacer en horas, contempla la Ciudad Deportiva y, si todo el mundo está con él y le dan las facilidades, aportará todo su potencial”.

Tras desprenderse del 96% del accionariado, García lanzaba un mensaje de calma para los empleados: “Este club no tiene muchos empleados, por lo que no puede desprenderse de muchos. Si quiere seguir creciendo irá metiendo más personal en los departamentos que vaya creando, no hay que preocuparse porque no tiene muchos para ser un club de la LFP”.

Alfonso García: "Dejo en sus manos el trabajo y sacrificio de mantener a este equipo en la LFP"

Donde no quiso entrar Alfonso fue en el terreno financiero: “No hablo de cantidades nunca porque lo importante es el tema deportivo, aunque lo económico sea fundamental. Dejo en sus manos el trabajo y sacrificio de mantener a este equipo en LFP. Son 16 años en los que siempre he querido lo mejor. Ha tenido equipos en Egipto y Arabia Saudí. Espero que tenga suerte porque va a poner todo de su parte”.

El lunes o el martes, una vez que el CSD haya aprobado toda la operación al tratarse de una SAD, está previsto que se convoque una rueda de prensa formal y se desgranarán los nuevos cargos de la entidad, que ya empiezan a trascender en un goteo incesante: “A partir de este momento ya no soy presidente de la UD Almería. Como aficionado no puedo hablar de algo que no sé. Ellos analizarán todo, tendrán su equipo de trabajo en lo deportivo y en todos los aspectos y verán hasta dónde quieren llegar. Ya no soy el que decide, tengo 0 capacidad de decisión”.

Quien sí va a continuar al frente de la gestión de la Fundación es su hija: “Lorena va a seguir presidiendo la Fundación. Ellos se van a centrar en el fútbol profesional. Tendrán que ir negociando y viendo lo que cada uno está haciendo”. El jeque anunciaba ayer una donación de 200.000 euros para el equipo de la Liga Genuine.