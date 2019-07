Corona: "Eteki nos ha pedido un permiso de 48 horas para solucionar cuestiones personales"

Como viene siendo habitual durante cada presentación esta semana, Corona se ha prestado a comentar la actualidad del mercado ante los medios de comunicación y la primera pregunta hoy era obligada, dado la ausencia de Yan Eteki de la sesión preparatoria para solventar su futuro, tal y como el propio club anunciaba en un tuit a primera hora de la mañana: "Yan nos ha solicitado un permiso que no excediese las 48 horas para unas cuestiones suyas personales. Nosotros construimos una plantilla y a la afición le pido que esté tranquila porque en esta parte de la mesa intentamos hacer un equipo competitivo".

Traducido, el mediocentro camerunés está negociando su salida vía Sevilla para incorporarse al plantel del Granada, donde lo espera Diego Martínez, que lo tuvo a sus órdenes durante tres temporadas en la cantera hispalense y dar así el salto a Primera, circunstancia que no incomoda al área deportiva indálica: "El Almería no tiene que cumplir con ningún trámite ni necesita tiempo o reuniones. Me refiero a que es un tema de Yan Eteki", refería Corona, dando a entender que una vez se abone la opción de recompra la UDA tiene las manos atadas para negociar.

En el momento en que Eteki cierre el acuerdo de salida, es de suponer que el Almería haga lo propio para hacer oficial la llegada del pivote belga Aristote Nkaka en su demarcación, si bien Corona sigue reacio a dar ninguna pista al respecto: "No buscamos recambios ni planes B, construimos un equipo entre 21 y 23 futbolistas, que es lo que queremos. Aunque el gran público no los conozca, los que vienen se encargan de demostrar que tienen capacidad para jugar en categorías superiores".

Corona: "Por Corpas no han llegado ofertas, propuestas ni interés"

Cuestionado una vez más acerca de si había novedades en los casos de Real y Álvaro Giménez, Corona volvía a tirar de manual: "El agente de Real asumió que estábamos haciendo un esfuerzo verdadero por retener a Juan Carlos. En cuanto a Álvaro Giménez, es un elemento que está en el mercado y otros clubes considerarán atractivo, estaremos preparados. No puedo mojarme".

El nombre de Esteban Saveljich volvió a salir a la palestra una vez más, sin que tampoco se hayan producido grandes avances al respecto: "Estamos con tres centrales de garantías [Owona, Tano e Ibiza] y preparados para poder darle un salto cualitativo a la plantilla. El tema de Saveljich no es solo entre el Almería y el jugador y valoramos esa y otras circunstancias".

Finalmente, especificó que por Corpas no han recibido nada en firme: "No han llegado ofertas, propuestas ni interés".