Pedro Emanuele, míster rojiblanco, ha dado esta mañana su primera rueda de prensa. Ante el Albacete, el nuevo entrenador debutará en la Liga Española. "Estoy ilusionado, esta oportunidad es importante para mí. Queremos hacer felices a nuestros aficionados, que se sientan orgullosos de un equipo que lo deja todo en el campo. Creo que se va a ver al Almería que queremos, intensos, competitivos y con protagonismo con el balón", apunta aunque sabe que falta tiempo de rodaje para que el equipo tenga su propio estatus: "Jugaremos de una forma dependiendo de los jugadores que tengamos. Ser un equipo fuerte es complicado, pero lo vamos a intentar".

Sobre el mercado y la posible llegada del charrúa Núñez, Emanuele no ha dado muchas pistas. "Mi preocupación es el juego. Ahora mismo estoy centrado en el equipo, no en el mercado. Hablar más allá de eso no es importante. Con Balliu y Maras vamos a crecer. Al primero lo conozco bien, el segundo tiene un gran potencial. He valorado cómo está la plantilla y la dirección deportiva sabe lo que necesitamos en los 15 días de mercado que faltan", dice el míster, que en estos días ha tratado de mejorar aspectos que le faltaban al equipo: "Estamos manteniendo lo que hemos visto bien de la plantilla y mejorando lo que creemos. Queremos empezar bien y sumar los primeros puntos ante un rival de calidad".

El equipo va a entrenar mañana, luego habrá convocatoria y concentración en un hotel hasta dos horas antes del partido, que se disputa a las 19:00

Finalmente, informó de que la convocatoria la va a dar mañana y está a la expensas del papeleo para incluir en la misma a los dos últimos fichajes. "Balliu y Maras están en condiciones para jugar, pero nos falta tener el OK de la LFP".