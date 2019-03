FF: "Estamos fastidiados, hemos estado muy cerca de la victoria"

El míster almeriense Fran Fernández pasó por rueda de prensa para analizar el encuentro: "Hemos minimizado la fase ofensiva del rival, no han tenido apenas ocasiones, lo que dice mucho de nuestro trabajo. Hemos dado todo lo que teníamos, nos ha faltado haber culminado alguna jugada, porque al final del partido hemos sido superiores. Estamos un poco fastidiado porque hemos estado muy cerca de la victoria. Cualquier futbolista de la plantilla está para jugar. Sabíamos que el partido iba a ser largo, la incorporación de Álvaro y Rioja nos ha dado bastante, aunque no nos ha dado el resultado que buscábamos. Estos leones recuperan sin problemas para el viernes que viene, no me preocupa la falta de descanso. Vamos a analizar este partido y a pensar en el Deportivo. Estamos a una victoria de la permanencia, pero no nos podemos volver locos, hay que seguir pensando en el partido a partido. Ahora toca ganar en Riazor", afirmaba el zapillero.

Por su parte, el sentir en el vestuario era parecido en algunos futbolistas como Martos, que dijo que "nos vamos con la sensación de que podíamos haber conseguido la victoria. Hemos hecho un partido muy completo, seguimos en nuestra línea, que es lo más importante. El Granada venía aquí a por el primer puesto, pero se ha encontrado con un Almería que le ha plantado cara y le ha podido ganar”. También sentía lo mismo Corpas: "Es un punto ante un grandísimo rival que hay que valorar. Hemos hecho un gran trabajo, sabe un poco amargo porque hemos hecho mucho esfuerzo. Es verdad que hemos tenido muchos acercamientos, pero nos ha faltado remate. Ha sido un partido rocoso, con un planteamiento de estar fuertes atrás”.

René, sin embargo, valora positivamente el punto y el trabajo. "Hay que valorar un punto muy bueno, muy trabajado ante el mejor equipo de la categoría. El empate es valioso, nos permite seguir sumando de cara al objetivo y no nos distanciamos de la zona alta. Nos hemos enfrentado al mejor equipo de la categoría y ha sido un partido igualado hasta el minuto 93”.