El míster rojiblanco opinó lo siguiente sobre el empate: "Es sabor amargo otra semana más aunque merecimos bastante más. La primera parte fue casi perfecta, pero nos faltó gol. Tuvimos ocasiones de todos los colores viviendo en su área, lo normal sería 3-0, pero les dimos vida y nos empataron dos veces consecutivas. Durante los primeros 60 minutos tuvimos todo el dominio y mucha llegada por bandas, por dentro y balón parado. En una jugada medio aislada nos empataron a uno y logramos a reaccionar dominando y marcando el segundo, pero en otra jugada aislada nos empataron. Era un partido importante para conseguir nuestro objetivo, que nadie se olvide cuál area, y tenemos un punto más. Si queremos ilusionarnos y soñar está claro que hemos perdido dos puntos. Creo que ha sido así, pese a merecer ganar el partido. Hay que levantarse y seguir".

Por su parte, Corpas dijo que "sumar siempre es positivo, sabemos que tenemos que alcanzar la salvación cuanto antes y ése es nuestro objetivo. Está claro que queríamos sumar de tres ante nuestra gente y en la primera parte lo hemos demostrado. En la segunda han cambiado su estilo de juego y nos han pillado a contrapié. En estos partidos pueden suceder cosas así”.

Juan Ibiza reconoció que en la segunda parte no estuvo fino. "Las molestias no las he notado, al final si estaba un poco más cansado de lo normal. Lo he hecho bien en la primera parte, pero creo que en la segunda lo he podido hacer mucho mejor. Después de la primera parte tan buena, nos vamos con ese sabor amargo por no haber sumado los tres puntos. El Rayo ha reaccionado tras el descanso”.

Finalmente, René hizo la siguiente valoración. "Sabíamos que era un rival muy complicado, que en transiciones son muy peligrosos y así han sido los goles. Queda mucho, 30 puntos, aunque es cierto que nos vamos con mal sabor de boca. En la segunda parte nos han cogido mucho a la espalda, estábamos teniendo dudas y sólo he hecho mi trabajo. Pero me voy mal porque han volado dos puntos”