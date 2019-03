Juan Ibiza al cien por cien o Trujillo

El Almería apura su última sesión de entrenamiento [el sábado FF suele planificar una activación, pero sólo con los convocados para el partido] y la duda de si Juan Ibiza estará disponible está cerca de descubrirse. Por lo dicho en la mañana de ayer por el míster rojiblanco en la sala de prensa, todo parece indicar que sí. Pero ojo, el central del Villarreal está teniendo muchos problemas musculares y esta semana hasta el momento no ha entrenado con mucha intensidad, por lo que habrá que estar atentos en la mañana de hoy para ver cómo responde en la sesión a puerta cerrada en el Mediterráneo.

“A día de hoy va a llegar al cien por cien, según me cuentan los doctores, y está en perfecto estado. Hoy se ha incorporado, mañana entrenará todo con el grupo y decidiremos después. Si no está Juan Ibiza, lo normal es que esté Trujillo que está entrenando perfectamente”, fueron las palabras del zapillero en rueda de prensa. De ellas se desprende cierto optimismo, puesto que el zaguero no ha estado en los dos últimos partidos y ha aprovechado para tratarse de unos dolores en la cadera, que podían ser el foco de muchos de los problemas que está padeciendo en su tren inferior. La baja de Saveljich provoca que Ibiza haya tenido que acelerar en su recuperación esta semana y su evolución en el día de hoy será fundamental para saber si llega al choque, aunque FF no dará la lista de convocados hasta el propio día del partido para tener a todos sus hombres alerta.

Si finalmente no llegará, el míster rojiblanco no va a experimentar y confiará en uno de sus capitanes, Ángel Trujillo. El madrileño no ha terminado de encontrar su nivel en las últimas temporadas y ha contado con pocos minutos con FF en el banquillo, aunque oportunidades le ha dado. Sin embargo, Trujillo ha perdido su seguridad y contundencia, no es el central expeditivo con el que los rojiblancos volvieron a Primera División y el 6-0 en El Madrigal en Copa del Rey le sentenció.

Desde entonces, el capitán no ha vuelto a disponer de minutos, aunque sí ha ido a varias convocatorias. Su participación de inicio, o incluso a lo largo de los minutos de partido, dependerá de cómo esté la dolencia de Ibiza. Trujillo, que nunca ha dicho una palabra más alta que otra, espera su oportunidad.