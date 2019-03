Unicaja quiere conservar la segunda plaza ante Textil Santanderina

Desde su ascenso Textil Santanderina no ha faltado a su cita con la consolidación y el crecimiento, siendo un rival de mucha entidad que amenaza con poner el mejor broche a su gran temporada en el Moisés Ruiz. El partido, en horario unificado de las 18.00 horas, dato importante para que la afición tenga presente, tiene objetivos bien marcados por parte de Manolo Berenguel: “Lo principal, conservar la segunda plaza y tener buenas sensaciones, las que ya las tuvimos el fin de semana pasado en Vecindario, donde empezamos jugando a un nivel espectacular”. Es el referente, ya que “si conseguimos tener ese nivel de juego a cualquier rival le va a ser difícil ganarnos”, ha añadido el míster: “Claro, la dificultad está en nosotros, en mantener ese ritmo de juego durante los play offs y, por supuesto, en esta última jornada”.

Será necesario para doblegar a un adversario muy complicado: “Nos enfrentamos a un rival que sabe de esto, que juega muy bien, que viene tranquilo, y lo que llevo diciendo muchas jornadas, que viene a ganarle al campeón en su casa, y qué mejor modo de despedirse de la temporada”. Hay que aprovechar la ocasión de afianzarse del todo: “Nosotros tenemos que saber contrarrestarlo, es lo que tenemos que llevar a cabo este fin de semana; hay que estar preparados para estudiar a un rival difícil, equipos que utilizan el doble cambio, el central juega lejos y ahora cerca, el receptor cerca y ahora lejos…, entra en el día a día y es lo atractivo, pensar con quién va a jugar, con quien va a salir, al final tienes que estudiar todas las posibilidades y ver en el punto 1 cómo forma y estar lo más ágil posible para contrarrestar sus armas”.

El objetivo es que no se escapa ni un solo encuentro en casa, a lo que se suma el joven Rubén Lorente valorando la importancia del factor cancha: “Siempre quiero a nuestra gente apoyándonos, dándonos ese empujón que hace falta, más sabiendo que va a ser muy difícil y muy disputado, por lo que el público va a sumar un plus que puede marcar bastante la diferencia”. Eso es respecto al play off, pero también va a ser clave su ayuda ante su ex equipo, al que siempre confiesa tener un enorme cariño: “Allí fueron mis primeros pasos en la Superliga y estoy muy agradecido del trato con Marcos y los compañeros, del pueblo en si; lo recuerdo con mucho cariño y siempre es una fecha especial jugar contra Textil, ya sea en el Matilde de la Torre o ya se aquí; es una alegría tener ese reencuentro”.