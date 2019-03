Fran Fernández ha pasado esta mañana por la rueda de prensa para analizar el encuentro ante el Rayo Majadahonda. "Es de lo equipos más difíciles de recibir ahora mismo, creo que por méritos debería de estar más arriba. Estoy seguro de que no volveremos a caer en los errores del partido de la primera vuelta. Lo que ocurra el sábado depende de nosotros mismos", por lo que todos los rojiblancos están centrados en la lograr una nueva victoria casera que deje la permanencia sellada. "Queremos seguir con el crecimiento colectivo, con ello estamos tranquilos. Tenemos que estar centrados en conseguir los 48 puntos".

De lograrlo, sería el momento de empezar a hablar acerca de la renovación. "Hasta que no tengamos una permanencia virtual no contestaremos a la oferta de renovación, solo estamos centrados en el objetivo y a partir de ahí podremos ver", afirma el zapillero que tranquila a la afición asegurando que no tiene más ofertas que la del Almería sobre la mesa.

En cuanto a efectivos disponibles para el partido, FF cree que Juan Ibiza puede llegar una vez superadas sus molestias en la cadera. "Podría llegar al 100%, si no está Juan podrá jugar Trujillo que está entrenando a muy buen nivel". El que de momento no ha llegado es Demirovic "con problemas con los vuelos". Eso sí, el míster tiene claro que está "muy contento con el rendimiento ofensivo del equipo”.